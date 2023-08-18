***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
18.08.2023 10:40
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
DFC Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186933
BIST
'
12:377.750
En Düşük
|Değişim
|: -0,18%
|| -14,08
|Açılış
|: 7.804
|
|Önceki Kapanış
|: 7.764
|
7.731
En Yüksek
7.816
12:3727,1076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0284
|Açılış
|: 27,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1500
|
27,2346
En Düşük
27,0276
12:3729,4894
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0034
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,9037
En Düşük
29,3881
12:371.649,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,11
|Açılış
|: 1.649,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,93
|
1.657,64
En Düşük
1.644,00
BIST En Aktif Hisseler12:35
|OZRDN
|34,10
|68.434.498
|% 10,00
|
|GOKNR
|26,18
|408.160.181
|% 10,00
|
|TETMT
|1.297,60
|8.045.120
|% 9,99
|
|KLSER
|95,90
|1.674.131.687
|% 9,98
|
|QNBFL
|213,70
|331.876
|% 9,98
|
|KERVT
|11,51
|136.537.209
|% -7,77
|
|BAGFS
|30,74
|140.686.373
|% -7,13
|
|KNFRT
|17,59
|34.446.857
|% -6,68
|
|BUCIM
|8,30
|153.458.640
|% -6,32
|
|MTRYO
|7,09
|2.903.017
|% -5,47
|
|TUPRS
|129,80
|6.273.582.543
|% 5,53
|
|THYAO
|260,50
|3.944.065.706
|% -0,61
|
|EREGL
|42,92
|2.787.062.752
|% 0,37
|
|YKBNK
|16,61
|2.258.537.286
|% -0,60
|
|ASTOR
|134,80
|2.092.108.933
|% 0,22
|
|SKBNK
|4,24
|785.843.218
|% -1,85
|
|YKBNK
|16,61
|2.258.537.286
|% -0,60
|
|KATMR
|2,08
|266.775.465
|% 0,48
|
|ZOREN
|5,05
|630.344.977
|% 0,60
|
|DOHOL
|13,66
|1.481.947.026
|% 6,39
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1043
|27,1106
|% 0,12
|
|Euro
|29,4729
|29,4888
|% -0,01
|
|Sterlin
|34,3437
|34,5159
|% -0,19
|
|Frank
|30,6653
|30,8500
|% -0,12
|
|Riyal
|7,2112
|7,2473
|% 0,17
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|2,25
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.649
|3,69
|
|Cumhuriyet
|11.294
|11.465
|-18,00
|
|Tam
|11.043
|11.114
|-14,00
|
|Yarım
|5.539
|5.583
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.791
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,78
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,84
|19,87
|0,11
|
|B. Petrol
|83,91
|83,91
|-0,21
|