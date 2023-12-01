***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
01.12.2023 17:53
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DXP Fon Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221658
BIST
'
17:588.026
En Düşük
|Değişim
|: 0,98%
|| 77,67
|Açılış
|: 8.071
|
|Önceki Kapanış
|: 7.949
|
7.957
En Yüksek
8.090
17:5828,9235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0503
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
28,9641
En Düşük
28,7673
17:5831,3494
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,1426
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,6026
En Düşük
31,3297
17:581.904,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 14,60
|Açılış
|: 1.904,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.889,60
|
1.909,18
En Düşük
1.885,34
BIST En Aktif Hisseler17:58
|HEDEF
|31,46
|30.794.316
|% 10,00
|
|AZTEK
|148,60
|269.619.150
|% 9,99
|
|EKOS
|30,00
|549.490.800
|% 9,97
|
|CASA
|121,10
|14.453.798
|% 7,84
|
|ENSRI
|27,84
|4.225.687
|% 7,08
|
|TERA
|39,82
|50.307.998
|% -9,99
|
|IMASM
|15,72
|471.453.457
|% -8,12
|
|VBTYZ
|157,50
|565.571.447
|% -7,62
|
|BRKVY
|59,20
|40.006.032
|% -7,50
|
|IZINV
|44,00
|12.248.013
|% -7,21
|
|BINHO
|287,25
|5.147.570.834
|% -2,38
|
|DAPGM
|39,60
|1.427.306.328
|% 4,76
|
|ASTOR
|110,00
|1.316.326.802
|% 0,27
|
|REEDR
|26,10
|986.287.110
|% 0,38
|
|TABGD
|145,40
|631.002.196
|% -2,22
|
|MOBTL
|4,44
|418.683.639
|% 4,96
|
|DAPGM
|39,60
|1.427.306.328
|% 4,76
|
|REEDR
|26,10
|986.287.110
|% 0,38
|
|SEGYO
|6,19
|221.721.818
|% 5,81
|
|QUAGR
|5,99
|203.529.568
|% 3,10
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9055
|28,9114
|% 0,13
|
|Euro
|31,3352
|31,3526
|% -0,44
|
|Sterlin
|36,4341
|36,6168
|% 0,26
|
|Frank
|32,9666
|33,1652
|% 0,41
|
|Riyal
|7,6852
|7,7237
|% 0,15
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,27
|25,30
|% 0,66
|
|Platin
|929,34
|932,37
|% 0,66
|
|Paladyum
|998,45
|1.003,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,44
|81,44
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.048,75
|2.048,99
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:58
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 48 artarak (% 0.41 ) 7, 033
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, KLNMA, PAPIL, SAMAT, BALAT, BURCE, AZTEK, BURVA, SMART, EKOS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KNFRT, AVGYO, DAPGM, HURGZ
-
17:59
BALAT, IHLGM, YGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
AVHOL, ISFIN, EMNIS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında