***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
01.02.2024 18:13
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246196
BIST
'
18:058.646
En Düşük
|Değişim
|: 1,76%
|| 149,46
|Açılış
|: 8.514
|
|Önceki Kapanış
|: 8.497
|
8.514
En Yüksek
8.682
18:0530,3375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0062
|Açılış
|: 30,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3761
En Düşük
30,2422
18:0532,9388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1153
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
32,9659
En Düşük
32,7715
18:051.999,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 15,08
|Açılış
|: 1.999,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.984,07
|
2.001,05
En Düşük
1.976,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|METUR
|8,02
|782.842
|% 31,26
|
|UMPAS
|10,45
|12.020.322
|% 10,00
|
|MARBL
|20,24
|465.977.134
|% 10,00
|
|DOFER
|43,56
|294.249.862
|% 10,00
|
|ISATR
|1.178.970,00
|1.178.970
|% 10,00
|
|KBORU
|136,00
|51.794.512
|% -9,99
|
|TETMT
|7.250,00
|24.062.913
|% -9,99
|
|DIRIT
|17,66
|6.934.905
|% -9,99
|
|AZTEK
|146,10
|893.443.105
|% -9,98
|
|BAYRK
|41,92
|29.639.986
|% -9,97
|
|THYAO
|274,50
|10.598.488.696
|% 0,64
|
|YKBNK
|22,36
|5.125.190.412
|% 2,38
|
|TUPRS
|154,70
|4.677.120.728
|% 3,13
|
|EREGL
|43,72
|4.649.608.453
|% 1,34
|
|KCHOL
|169,90
|4.515.903.666
|% 5,72
|
|EKGYO
|10,24
|3.579.089.829
|% 1,89
|
|YKBNK
|22,36
|5.125.190.412
|% 2,38
|
|AKFGY
|2,09
|335.044.000
|% 1,95
|
|ZOREN
|4,72
|642.327.143
|% 1,29
|
|ISCTR
|25,86
|3.376.602.903
|% 0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3286
|30,3344
|% -0,03
|
|Euro
|32,9143
|32,9275
|% 0,32
|
|Sterlin
|38,3461
|38,5384
|% 0,04
|
|Frank
|35,0580
|35,2692
|% 0,11
|
|Riyal
|8,0711
|8,1116
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,93
|22,96
|% 0,66
|
|Platin
|912,28
|913,16
|% 0,66
|
|Paladyum
|956,84
|959,94
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,34
|81,34
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.049,57
|2.049,96
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU100
Endeks 8, 651 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 105, 751.00 milyon TL de
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17:59KTSKR
Yüzde 5.12 oranında artışla 73.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 232, 106 adet işlem
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17:58HUBVC
Yüzde 9.96 oranında artışla 11.37 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 198, 232 adet işlem
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17:57BRKVY
Yüzde 7.71 oranında artışla 63.55 lira fiyatla işlem gören hissede 780, 377 adet işlem
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17:55DAPGM
Yüzde 5.88 oranında artışla 31.32 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 902, 935 adet işlem