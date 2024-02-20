***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
20.02.2024 21:54
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
DDF Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250867
BIST
'
18:059.345
En Düşük
|Değişim
|: 1,62%
|| 148,56
|Açılış
|: 9.239
|
|Önceki Kapanış
|: 9.196
|
9.200
En Yüksek
9.351
18:0530,9236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0835
|Açılış
|: 31,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,0150
|
30,9260
En Düşük
30,7911
18:0533,4451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1625
|Açılış
|: 33,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,3500
|
33,7005
En Düşük
33,2101
18:052.014,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 14,46
|Açılış
|: 2.014,86
|
|Önceki Kapanış
|: 2.000,40
|
2.018,20
En Düşük
1.997,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARYE
|65,45
|244.296.570
|% 10,00
|
|YAPRK
|385,00
|297.349.268
|% 10,00
|
|TMPOL
|101,20
|99.762.573
|% 10,00
|
|TURGG
|687,50
|107.338.645
|% 10,00
|
|TETMT
|8.222,50
|26.620.430
|% 10,00
|
|TDGYO
|13,07
|304.645.103
|% -9,99
|
|KZBGY
|25,38
|328.945.029
|% -9,94
|
|ETYAT
|16,48
|75.266.302
|% -8,29
|
|CUSAN
|25,60
|114.905.578
|% -7,58
|
|ORMA
|173,30
|6.600.438
|% -7,33
|
|THYAO
|281,25
|10.892.289.635
|% 0,99
|
|EREGL
|49,62
|8.054.899.233
|% 2,69
|
|ISCTR
|28,42
|6.839.179.413
|% 3,80
|
|AKBNK
|43,10
|5.756.317.928
|% 3,76
|
|GUBRF
|204,10
|5.315.743.202
|% 3,24
|
|ZOREN
|5,89
|3.271.160.869
|% -3,13
|
|ISCTR
|28,42
|6.839.179.413
|% 3,80
|
|EKGYO
|10,79
|2.574.538.740
|% 2,57
|
|YKBNK
|24,48
|4.529.465.636
|% 2,86
|
|EREGL
|49,62
|8.054.899.233
|% 2,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9156
|30,9229
|% 0,27
|
|Euro
|33,4380
|33,4497
|% 0,50
|
|Sterlin
|38,8971
|39,0922
|% 0,42
|
|Frank
|34,9315
|35,1419
|% 0,36
|
|Riyal
|8,2186
|8,2598
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,05
|23,09
|% 0,66
|
|Platin
|908,10
|909,62
|% 0,66
|
|Paladyum
|982,92
|986,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,19
|82,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.027,15
|2.027,39
|% 0,66
|