***ERBOS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
04.11.2021 18:27
***ERBOS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. (ERBOS.E) payında 05/11/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" önleyici tedbiri uygulanacaktır.
Tedbirin uygulanacağı son tarih 03/12/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974895
BIST
18:051.576
En Yüksek
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En Düşük
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|GLYHO
|1,98
|332.565.446
|% 10,00
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|CLEBI
|188,60
|205.668.459
|% 9,97
|
|TETMT
|190,80
|8.396.932
|% 9,97
|
|PRKAB
|27,16
|142.411.262
|% 9,96
|
|ZRGYO
|2,43
|156.016.146
|% 9,95
|
|CANTE
|11,70
|159.308.735
|% -10,00
|
|DOBUR
|63,75
|34.380.538
|% -9,96
|
|BASGZ
|28,04
|11.576.735
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|19.046.412
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,59
|301.688.588
|% -9,29
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|THYAO
|16,97
|3.407.742.878
|% 8,92
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|GARAN
|10,45
|2.652.957.543
|% 0,67
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|ISCTR
|6,18
|943.005.431
|% 3,69
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|YKBNK
|2,98
|918.580.858
|% 3,47
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|TSKB
|1,53
|853.721.019
|% 2,00
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|TSKB
|1,53
|853.721.019
|% 2,00
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|YKBNK
|2,98
|918.580.858
|% 3,47
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|SKBNK
|1,10
|331.601.462
|% 0,92
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|EKGYO
|2,05
|553.562.144
|% 3,02
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|GARAN
|10,45
|2.652.957.543
|% 0,67
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|9,6857
|9,6875
|% 0,49
|
|Euro
|11,2043
|11,2368
|% 0,32
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|Sterlin
|13,0405
|13,1059
|% -0,85
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|Frank
|10,5791
|10,6428
|% 0,46
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|Riyal
|2,5778
|2,5907
|% 0,62
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.793
|1.794
|23,11
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|Altın Gr.
|559
|559
|10,19
|
|Cumhuriyet
|3.717
|3.770
|74,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|71,79
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|34,72
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|Çeyrek
|896
|917
|17,36
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|Gümüş.Ons
|23,85
|23,89
|0,36
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|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|0,14
|
|B. Petrol
|81,70
|81,70
|-0,29
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