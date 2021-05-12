***ERBOS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***ERBOS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ERBOS17.05.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaERBOSAN ERBOS 0,8999982 0,7649984http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936370BIST