***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 16:27
***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERBOS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829395
BIST
16:3787.179
En Yüksek
|Değişim
|: -8,81%
|| -8.426,71
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
87.165
16:376,4170
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,0875
|Açılış
|: 6,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4229
En Düşük
6,2780
16:377,1563
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,1233
|Açılış
|: 7,1440
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
16:37300,23
En Yüksek
|Değişim
|: -3,58%
|| -11,16
|Açılış
|: 300,24
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|RTALB
|2,90
|85.935.828
|% 6,23
|
|KUYAS
|1,10
|11.547.133
|% 3,77
|
|ISKUR
|288.000,00
|581.000
|% 2,13
|
|YAPRK
|6,18
|929.506
|% 1,81
|
|KOZAL
|54,90
|41.791.784
|% -10,00
|
|ORGE
|3,33
|1.798.431
|% -10,00
|
|ANACM
|2,52
|9.313.518
|% -10,00
|
|TATGD
|5,13
|7.275.012
|% -10,00
|
|PARSN
|11,79
|5.180.986
|% -10,00
|
|ASELS
|22,92
|582.060.337
|% -9,98
|
|THYAO
|8,23
|545.240.055
|% -9,96
|
|GARAN
|8,13
|421.418.848
|% -9,77
|
|ECILC
|3,66
|207.622.319
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,01
|169.776.681
|% -9,05
|
|YKBNK
|2,01
|169.776.681
|% -9,05
|
|EKGYO
|1,11
|85.021.923
|% -7,50
|
|ODAS
|1,25
|93.980.852
|% -9,42
|
|IHLGM
|0,86
|63.325.002
|% -9,47
|
|THYAO
|8,23
|545.240.055
|% -9,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8351
|7,8744
|% 1,13
|
|Frank
|6,7541
|6,7948
|% 1,93
|
|Riyal
|1,7047
|1,7132
|% 1,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.455
|-74,65
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-9,78
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|-45,00
|
|Tam
|2.017
|2.071
|-52,31
|
|Yarım
|975
|1.002
|-25,30
|
|Çeyrek
|489
|501
|-12,65
|
|Gümüş.Ons
|12,45
|12,49
|-2,25
|
|Gümüş Gr.
|2,59
|2,60
|-0,40
|
|B. Petrol
|29,99
|29,99
|-3,86
|
Seans Raporu
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16:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10232, 27 kaybederek (% -8.83 ) 105, 617
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