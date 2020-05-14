***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.05.2020 11:58
***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERBOS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844900
BIST
12:06100.209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 49,66
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.380
En Düşük
99.564
12:066,9667
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0087
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
12:067,5369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0018
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5213
12:06384,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,45
|Açılış
|: 384,79
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TLMAN
|11,88
|11.788.131
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,73
|37.264
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.361,10
|127.083
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|78.364
|% 10,00
|
|ALKIM
|19,27
|66.603.262
|% 9,99
|
|POLTK
|125,10
|134.881
|% -10,00
|
|GLRYH
|20,04
|48.027.569
|% -9,97
|
|SERVE
|4,09
|377.527
|% -9,91
|
|DENGE
|1,69
|2.947.752
|% -9,63
|
|ULUUN
|9,43
|12.341.565
|% -7,00
|
|ASELS
|29,20
|825.087.496
|% 1,88
|
|ECILC
|6,53
|338.321.999
|% 9,56
|
|GARAN
|7,79
|302.713.163
|% -1,39
|
|SASA
|9,45
|176.091.353
|% 3,85
|
|KRDMD
|2,48
|171.031.338
|% 1,64
|
|KRDMD
|2,48
|171.031.338
|% 1,64
|
|ECILC
|6,53
|338.321.999
|% 9,56
|
|YGYO
|0,64
|29.402.048
|% 8,47
|
|TSKB
|1,03
|47.940.185
|% -0,96
|
|YKBNK
|2,16
|97.541.838
|% -1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4755
|8,5180
|% -0,40
|
|Frank
|7,1292
|7,1722
|% -0,22
|
|Riyal
|1,8482
|1,8574
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|-0,10
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.515
|-3,80
|
|Tam
|2.547
|2.580
|-3,80
|
|Yarım
|1.243
|1.261
|-1,90
|
|Çeyrek
|621
|631
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|15,53
|15,57
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|-0,01
|
|B. Petrol
|30,00
|30,00
|0,81
|