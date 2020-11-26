***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.11.2020 10:43
***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERBOS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERBOS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890098
BIST
11:171.330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,15
|Açılış
|: 1.335
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.337
En Düşük
1.326
11:177,9226
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0296
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,9672
En Düşük
7,9030
11:179,4547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0269
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,5158
En Düşük
9,4132
11:17463,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,18
|Açılış
|: 463,16
|
|Önceki Kapanış
|: 461,97
|
464,12
En Düşük
460,11
BIST En Aktif Hisseler11:17
|LOGO
|108,90
|60.731.800
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|442.850
|% 10,00
|
|CASA
|97,40
|1.110.360
|% 9,99
|
|TKNSA
|10,03
|27.134.630
|% 9,98
|
|QNBFB
|84,30
|9.867.257
|% 9,98
|
|SUMAS
|34,94
|226.271
|% -9,99
|
|KENT
|385,10
|978.539
|% -9,98
|
|IZTAR
|13,76
|510.757
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|112.367
|% -9,95
|
|ATSYH
|4,20
|13.440
|% -6,67
|
|THYAO
|12,12
|776.292.881
|% 1,08
|
|KRDMD
|5,14
|722.656.827
|% -1,15
|
|GARAN
|9,11
|445.366.704
|% 0,44
|
|ODAS
|3,69
|375.412.457
|% 1,37
|
|PGSUS
|63,35
|374.626.513
|% 3,51
|
|KRDMD
|5,14
|722.656.827
|% -1,15
|
|ODAS
|3,69
|375.412.457
|% 1,37
|
|TSKB
|2,67
|270.548.779
|% -1,48
|
|HLGYO
|3,37
|322.167.323
|% 7,32
|
|YKBNK
|3,01
|195.585.448
|% 0,00
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9175
|7,9226
|% -0,37
|
|Euro
|9,4492
|9,4547
|% -0,28
|
|Sterlin
|10,5655
|10,6184
|% -0,50
|
|Frank
|8,6986
|8,7510
|% -0,29
|
|Riyal
|2,1068
|2,1174
|% -0,35
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|10,88
|
|Altın Gr.
|463
|463
|1,40
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|16,00
|
|Tam
|3.078
|3.158
|18,74
|
|Yarım
|1.488
|1.528
|9,06
|
|Çeyrek
|746
|764
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,47
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|0,00
|
|B. Petrol
|48,23
|48,23
|-0,30
|
Seans Raporu
11:17
daha fazla
-
11:28KLMSN
Yüzde 4.66 oranında artışla 21.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 765, 417 adet işlem
-
11:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 59 artarak (% 0.31 ) 1, 476
-
11:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, KRDMD
-
11:27XU100
Endeks 1, 328 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 7, 111.00 milyon TL de
-
11:26BRISA
Yüzde 4.61 oranında artışla 19.97 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 555, 986 adet işlem