***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2021 16:41
***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERBOS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERBOS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909949
BIST
16:311.557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -5,90
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.555
16:316,9896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0254
|Açılış
|: 6,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
6,9938
En Düşük
6,8965
16:318,4710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0164
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,4830
En Düşük
8,3877
16:31404,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,56
|Açılış
|: 405,09
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
403,74
BIST En Aktif Hisseler16:31
|BSOKE
|3,74
|266.414.338
|% 10,00
|
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|TMPOL
|18,83
|45.525.928
|% 9,99
|
|SASA
|41,64
|1.279.488.700
|% 9,98
|
|DENGE
|8,60
|2.299.843
|% -8,51
|
|TGSAS
|24,02
|203.007.415
|% -8,11
|
|KSTUR
|200,00
|486.361
|% -7,83
|
|KRGYO
|6,39
|66.613.177
|% -6,58
|
|EPLAS
|39,00
|4.459.415
|% -6,20
|
|PETKM
|5,15
|2.250.171.434
|% 0,39
|
|KOZAL
|148,60
|2.248.765.044
|% -0,07
|
|GUBRF
|77,15
|1.581.743.375
|% 5,47
|
|SASA
|41,64
|1.279.488.700
|% 9,98
|
|GARAN
|9,94
|1.194.977.275
|% -1,09
|
|SKBNK
|1,56
|1.097.101.363
|% 4,70
|
|EKGYO
|2,53
|1.191.384.241
|% -0,39
|
|PETKM
|5,15
|2.250.171.434
|% 0,39
|
|YKBNK
|2,90
|524.940.429
|% -0,68
|
|TSKB
|1,77
|310.126.895
|% 0,57
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9867
|6,9896
|% 0,36
|
|Euro
|8,4663
|8,4710
|% 0,19
|
|Sterlin
|9,6734
|9,7219
|% 0,20
|
|Frank
|7,8106
|7,8576
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8558
|1,8651
|% 0,26
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|-17,89
|
|Altın Gr.
|405
|405
|-2,24
|
|Cumhuriyet
|2.689
|2.730
|-21,00
|
|Tam
|2.676
|2.744
|-20,82
|
|Yarım
|1.293
|1.327
|-10,30
|
|Çeyrek
|649
|664
|-5,15
|
|Gümüş.Ons
|26,90
|26,93
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,13
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,06
|63,06
|-0,24
|
Seans Raporu
16:31
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16:42AVTUR
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16:38PSDTC
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