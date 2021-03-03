***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.03.2021 17:28
***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERBOS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914863
BIST
17:391.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 8,21
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.527
17:397,4225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0624
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4517
En Düşük
7,2936
17:398,9579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0551
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9827
En Düşük
8,8181
17:39408,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,61
|Açılış
|: 408,56
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler17:39
|DGATE
|17,82
|59.601.475
|% 10,00
|
|INDES
|27,72
|298.664.571
|% 10,00
|
|BOSSA
|24,42
|30.343.386
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|2.928.200
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,93
|135.889.612
|% 9,99
|
|SEYKM
|34,46
|35.963.542
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|1.470.546
|% -9,98
|
|EPLAS
|44,36
|37.772.283
|% -9,98
|
|LINK
|53,65
|44.337.145
|% -9,07
|
|SEKFK
|12,04
|161.670.258
|% -7,24
|
|THYAO
|15,01
|3.463.630.533
|% 1,35
|
|PETKM
|5,79
|1.931.187.595
|% 4,51
|
|KRDMD
|7,12
|1.776.074.119
|% 4,25
|
|GARAN
|9,25
|1.725.150.491
|% 0,54
|
|SISE
|7,65
|1.424.467.487
|% -1,03
|
|PETKM
|5,79
|1.931.187.595
|% 4,51
|
|EKGYO
|2,42
|732.994.269
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,12
|1.776.074.119
|% 4,25
|
|THYAO
|15,01
|3.463.630.533
|% 1,35
|
|DOHOL
|3,31
|740.783.883
|% 2,48
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4178
|7,4225
|% 0,85
|
|Euro
|8,9485
|8,9579
|% 0,62
|
|Sterlin
|10,3353
|10,3871
|% 0,87
|
|Frank
|8,0569
|8,1054
|% 0,52
|
|Riyal
|1,9726
|1,9825
|% 0,85
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|-19,83
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-1,10
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-2,00
|
|Tam
|2.701
|2.771
|0,35
|
|Yarım
|1.305
|1.340
|0,17
|
|Çeyrek
|655
|670
|0,08
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,21
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,23
|-0,09
|
|B. Petrol
|63,70
|63,70
|1,00
|
Seans Raporu
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