***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2021 12:46
***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERBOS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919225
BIST
15:421.522
En Yüksek
|Değişim
|: -1,88%
|| -29,14
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.554
En Düşük
1.520
15:427,2563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0663
|Açılış
|: 7,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,3636
En Düşük
7,2362
15:428,6373
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -0,1011
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8000
|
8,7866
En Düşük
8,6147
15:42405,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -2,84
|Açılış
|: 405,91
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
404,03
BIST En Aktif Hisseler15:40
|ORMA
|18,70
|411.157
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|10.442.217
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|57.197.295
|% 9,96
|
|VESTL
|31,98
|685.115.520
|% 9,67
|
|UMPAS
|1,82
|511.773
|% 9,64
|
|DOKTA
|36,66
|9.674.396
|% -9,97
|
|CLEBI
|300,50
|458.194.967
|% -8,94
|
|SANKO
|13,23
|105.531.810
|% -8,06
|
|MNDRS
|3,36
|146.224.841
|% -7,95
|
|ALBRK
|1,85
|106.024.524
|% -7,04
|
|FROTO
|214,60
|1.451.095.801
|% 1,23
|
|THYAO
|13,78
|1.100.536.104
|% -1,15
|
|GLYHO
|6,16
|836.046.684
|% -3,30
|
|GARAN
|8,87
|745.663.285
|% -1,88
|
|SISE
|7,68
|732.260.128
|% -1,92
|
|SKBNK
|1,31
|278.732.093
|% -2,24
|
|EKGYO
|2,10
|334.172.127
|% -3,23
|
|TSKB
|1,63
|258.044.060
|% -4,12
|
|GLYHO
|6,16
|836.046.684
|% -3,30
|
|ODAS
|3,75
|502.827.048
|% -6,72
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2535
|7,2567
|% -0,90
|
|Euro
|8,6329
|8,6412
|% -1,11
|
|Sterlin
|10,0605
|10,1110
|% -1,05
|
|Frank
|7,7782
|7,8251
|% -1,06
|
|Riyal
|1,9284
|1,9381
|% -0,91
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|2,98
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|2.701
|2.741
|-26,00
|
|Tam
|2.689
|2.757
|-23,50
|
|Yarım
|1.300
|1.334
|-11,37
|
|Çeyrek
|652
|667
|-5,69
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,23
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,76
|62,76
|-0,52
|
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