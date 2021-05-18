***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.05.2021 11:27
***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERBOS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936720
BIST
17:231.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,52
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.460
17:238,3607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0490
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3050
|
8,3648
En Düşük
8,3073
17:2310,2093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0997
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,2132
En Düşük
10,1023
17:23501,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,68
|Açılış
|: 501,63
|
|Önceki Kapanış
|: 498,95
|
503,11
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler17:22
|NTGAZ
|10,89
|10.872.097
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.395,10
|553.473
|% 10,00
|
|ISBIR
|8.552,50
|3.506.525
|% 10,00
|
|JANTS
|79,90
|301.321.627
|% 9,98
|
|DOBUR
|15,38
|1.907.677
|% 9,94
|
|MERIT
|252,00
|1.054.902
|% -10,00
|
|BJKAS
|8,02
|381.676.298
|% -9,89
|
|MMCAS
|7,20
|557.465
|% -9,89
|
|IHGZT
|1,32
|10.763.509
|% -9,59
|
|YAPRK
|82,80
|42.762.190
|% -8,56
|
|GARAN
|8,10
|1.504.575.061
|% 1,76
|
|KOZAL
|131,70
|1.428.530.899
|% 2,49
|
|SISE
|8,04
|1.311.557.263
|% 2,68
|
|THYAO
|13,35
|837.716.863
|% -0,07
|
|EREGL
|19,39
|741.030.132
|% -0,21
|
|GARAN
|8,10
|1.504.575.061
|% 1,76
|
|EKGYO
|1,97
|344.709.776
|% 2,07
|
|SISE
|8,04
|1.311.557.263
|% 2,68
|
|YKBNK
|2,16
|224.972.026
|% 1,41
|
|CEMAS
|1,36
|117.679.660
|% 1,49
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3573
|8,3607
|% 0,59
|
|Euro
|10,2026
|10,2091
|% 0,98
|
|Sterlin
|11,8281
|11,8875
|% 0,95
|
|Frank
|9,2786
|9,3345
|% 1,23
|
|Riyal
|2,2222
|2,2334
|% 0,57
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-1,98
|
|Altın Gr.
|501
|501
|1,98
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|37,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|30,26
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|14,64
|
|Çeyrek
|797
|815
|7,32
|
|Gümüş.Ons
|28,13
|28,16
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,54
|7,55
|0,02
|
|B. Petrol
|69,12
|69,12
|-0,34
|