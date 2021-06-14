***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.06.2021 17:03
***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERBOS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERBOS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942227
BIST
18:051.454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,61
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.451
18:058,4067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0125
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,4108
En Düşük
8,3031
18:0510,1962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0330
|Açılış
|: 10,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1984
En Düşük
10,0527
18:05503,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -3,12
|Açılış
|: 503,64
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|24,18
|4.575.240
|% 1,85
|
|AEFES
|23,40
|39.611.885
|% -0,51
|
|ADEL
|24,18
|4.575.240
|% 1,85
|
|AEFES
|23,40
|39.611.885
|% -0,51
|
|AFYON
|4,14
|14.759.185
|% -0,48
|
|ADEL
|24,18
|4.575.240
|% 1,85
|
|AFYON
|4,14
|14.759.185
|% -0,48
|
|AGYO
|2,26
|6.209.024
|% 1,35
|
|AEFES
|23,40
|39.611.885
|% -0,51
|
|ADEL
|24,18
|4.575.240
|% 1,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4040
|8,4060
|% 0,14
|
|Euro
|10,1918
|10,1961
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,8237
|11,8830
|% 0,14
|
|Frank
|9,3059
|9,3619
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2336
|2,2448
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|-13,04
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.382
|-24,00
|
|Tam
|3.318
|3.404
|-17,60
|
|Yarım
|1.604
|1.647
|-8,51
|
|Çeyrek
|804
|823
|-4,26
|
|Gümüş.Ons
|27,93
|27,95
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,55
|7,56
|0,01
|
|B. Petrol
|73,37
|73,37
|0,68
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 83 artarak (% 0.25 ) 1, 566
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17:58XU100
Endeks 1, 458 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 12, 303.00 milyon TL de
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17:58KLMSN
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 22.24 lira fiyatla işlem gören hissede 909, 640 adet işlem
-
17:56YAYLA
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 969, 611 adet işlem
-
17:55RYSAS
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 766, 020 adet işlem