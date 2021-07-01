***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.07.2021 10:28
***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERBOS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERBOS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945375
BIST
10:191.364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 7,71
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.364
En Düşük
1.358
10:198,6725
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0265
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7245
En Düşük
8,6573
10:1910,3019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0250
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,3605
En Düşük
10,2829
10:19495,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,74
|Açılış
|: 495,91
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler10:19
|GEDIK
|8,72
|11.971.726
|% 9,96
|
|INVEO
|130,30
|4.341.596
|% 9,96
|
|SELVA
|4,89
|4.969.971
|% 9,89
|
|GSDDE
|6,63
|10.066.195
|% 8,69
|
|EKIZ
|7,34
|75.653
|% 7,31
|
|KUTPO
|51,85
|1.437.956
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|209.279
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|1.101.054
|% -9,91
|
|DIRIT
|3,83
|35.730
|% -9,88
|
|TACTR
|29,10
|216.126
|% -7,85
|
|THYAO
|13,43
|68.963.749
|% 0,45
|
|GARAN
|8,32
|57.949.112
|% 0,24
|
|ERBOS
|125,60
|52.655.226
|% -3,53
|
|EKGYO
|1,88
|47.346.359
|% 0,53
|
|SASA
|27,70
|47.115.555
|% 1,91
|
|EKGYO
|1,88
|47.346.359
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,17
|19.858.518
|% 0,46
|
|SKBNK
|1,06
|8.162.715
|% 0,00
|
|IZMDC
|2,40
|16.912.294
|% -2,44
|
|GARAN
|8,32
|57.949.112
|% 0,24
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6693
|8,6725
|% -0,30
|
|Euro
|10,2959
|10,3019
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,9666
|12,0266
|% -0,26
|
|Frank
|9,3477
|9,4040
|% -0,19
|
|Riyal
|2,3074
|2,3190
|% -0,22
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|7,06
|
|Altın Gr.
|497
|497
|1,65
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,28
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,02
|
|B. Petrol
|74,88
|74,88
|0,27
|
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