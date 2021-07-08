***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.07.2021 10:28
***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERBOS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948308
BIST
10:141.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,35
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.387
10:148,7152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0299
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4700
|
8,7330
En Düşük
8,6701
10:1410,3310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0805
|Açılış
|: 7,2736
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3080
|
10,3325
En Düşük
10,2314
10:14504,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,68
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler10:12
|TUREX
|11,57
|5.207.125
|% 9,98
|
|MAKTK
|3,01
|10.708.819
|% 9,85
|
|DENGE
|1,29
|82.921
|% 8,25
|
|IDGYO
|2,06
|6.479.397
|% 7,29
|
|VKFYO
|7,50
|249.615
|% 5,78
|
|SNGYO
|4,23
|12.959.532
|% -10,00
|
|SRVGY
|85,00
|4.888.036
|% -7,05
|
|SNKRN
|26,92
|43.476
|% -6,07
|
|KATMR
|3,27
|23.215.430
|% -5,22
|
|SELVA
|6,05
|3.598.799
|% -4,27
|
|PETKM
|5,38
|77.632.304
|% 0,37
|
|GARAN
|8,71
|72.031.035
|% -0,23
|
|THYAO
|13,83
|55.014.783
|% -0,14
|
|EKGYO
|1,90
|40.775.651
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,37
|27.915.710
|% -0,19
|
|EKGYO
|1,90
|40.775.651
|% 0,00
|
|PETKM
|5,38
|77.632.304
|% 0,37
|
|ODAS
|1,97
|21.970.019
|% -2,48
|
|GARAN
|8,71
|72.031.035
|% -0,23
|
|KATMR
|3,27
|23.215.430
|% -5,22
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7156
|8,7189
|% 0,39
|
|Euro
|10,3017
|10,3192
|% 0,67
|
|Sterlin
|11,9778
|12,0378
|% 0,22
|
|Frank
|9,4033
|9,4599
|% 0,63
|
|Riyal
|2,3185
|2,3301
|% 0,41
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-5,70
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,92
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|-0,05
|
|B. Petrol
|73,08
|73,08
|-0,35
|