***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.07.2021 13:35
***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERBOS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERBOS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952236
BIST
14:081.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,72
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.358
14:088,5522
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0068
|Açılış
|: 8,5520
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5341
14:0810,1004
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0218
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0808
14:08494,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,49
|Açılış
|: 494,66
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,99
BIST En Aktif Hisseler14:08
|KATMR
|3,19
|50.032.526
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|24.318.164
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.817.914
|% 9,96
|
|SEKUR
|23,50
|32.735.716
|% 9,92
|
|KARYE
|10,75
|77.248.373
|% 9,92
|
|YAYLA
|4,82
|73.830.871
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,48
|12.912.847
|% -5,03
|
|METUR
|6,89
|86.035.864
|% -4,70
|
|ERBOS
|131,00
|33.557.520
|% -4,03
|
|FADE
|14,13
|52.665.359
|% -4,01
|
|GARAN
|8,21
|396.111.625
|% 0,12
|
|PETKM
|5,58
|304.511.350
|% 0,00
|
|THYAO
|12,50
|298.261.048
|% -0,40
|
|KRDMD
|7,49
|288.828.978
|% 0,00
|
|EREGL
|18,47
|286.062.862
|% -0,05
|
|YKBNK
|2,27
|264.395.401
|% 0,00
|
|PETKM
|5,58
|304.511.350
|% 0,00
|
|GARAN
|8,21
|396.111.625
|% 0,12
|
|DOHOL
|2,54
|113.429.485
|% -0,39
|
|KARSN
|3,99
|177.199.698
|% 1,01
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5462
|8,5522
|% -0,08
|
|Euro
|10,0958
|10,1004
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,8376
|11,8970
|% -0,06
|
|Frank
|9,3137
|9,3698
|% -0,08
|
|Riyal
|2,2736
|2,2850
|% -0,07
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|0,42
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|3.282
|3.332
|-11,00
|
|Tam
|3.266
|3.347
|-11,50
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-5,56
|
|Çeyrek
|792
|809
|-2,78
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,85
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,03
|
|B. Petrol
|73,77
|73,77
|0,25
|
Seans Raporu
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