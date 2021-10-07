***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.10.2021 16:18
***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERBOS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968028
BIST
16:221.393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 21,58
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.395
En Düşük
1.385
16:228,8746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0043
|Açılış
|: 8,8730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
16:2210,2763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0038
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
16:22500,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,60
|Açılış
|: 500,22
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
499,95
BIST En Aktif Hisseler16:22
|YUNSA
|17,60
|26.431.836
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|4.028.339
|% 10,00
|
|OZBAL
|16,61
|44.778.080
|% 10,00
|
|MERIT
|17,42
|5.284.146
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|SEYKM
|16,20
|7.100.821
|% -10,00
|
|IDEAS
|47,94
|12.032.149
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|401.774.743
|% -9,96
|
|PAMEL
|48,04
|35.077.160
|% -9,87
|
|DZGYO
|1,70
|35.311.157
|% -9,57
|
|PETKM
|6,19
|1.874.989.887
|% 1,48
|
|GARAN
|9,35
|1.009.228.622
|% 1,41
|
|THYAO
|14,08
|755.643.301
|% 2,70
|
|EREGL
|16,77
|684.395.409
|% 3,84
|
|ASELS
|15,41
|648.277.728
|% 3,91
|
|PETKM
|6,19
|1.874.989.887
|% 1,48
|
|ODAS
|1,45
|159.440.268
|% 2,11
|
|GARAN
|9,35
|1.009.228.622
|% 1,41
|
|EKGYO
|1,77
|124.313.906
|% 0,57
|
|KRDMD
|6,35
|436.353.244
|% 3,93
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8712
|8,8746
|% 0,05
|
|Euro
|10,2479
|10,2763
|% 0,04
|
|Sterlin
|12,0253
|12,0856
|% 0,08
|
|Frank
|9,5326
|9,5900
|% 0,04
|
|Riyal
|2,3592
|2,3710
|% 0,02
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|-9,96
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-2,04
|
|Cumhuriyet
|3.320
|3.370
|-11,00
|
|Tam
|3.304
|3.387
|-10,46
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|-5,05
|
|Çeyrek
|801
|819
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,42
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,05
|
|B. Petrol
|80,97
|80,97
|-0,11
|