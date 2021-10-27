***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.10.2021 10:02
***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERBOS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERBOS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972676
BIST
11:341.512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,71
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.507
11:349,5021
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0336
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
11:3411,0418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0252
|Açılış
|: 10,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
11:34545,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -4,61
|Açılış
|: 545,06
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler11:34
|HEDEF
|2,84
|2.774.606
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|51.594.226
|% 9,64
|
|SEKUR
|20,74
|34.150.957
|% 8,25
|
|ERBOS
|122,50
|160.725.026
|% 7,46
|
|JANTS
|62,95
|103.055.694
|% 7,33
|
|KSTUR
|249,20
|98.185
|% -6,25
|
|BERA
|9,73
|94.616.349
|% -4,61
|
|OTKAR
|339,40
|76.185.180
|% -3,72
|
|IZTAR
|23,66
|1.584.076
|% -3,35
|
|ASELS
|16,44
|509.685.736
|% -3,12
|
|GARAN
|9,43
|1.029.917.062
|% 2,06
|
|ASELS
|16,44
|509.685.736
|% -3,12
|
|EREGL
|19,68
|494.578.301
|% -1,60
|
|AKBNK
|5,71
|432.102.647
|% 2,33
|
|BIMAS
|63,20
|417.540.895
|% 1,69
|
|GARAN
|9,43
|1.029.917.062
|% 2,06
|
|YKBNK
|2,63
|251.735.156
|% 1,15
|
|EKGYO
|1,97
|176.078.444
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,71
|432.102.647
|% 2,33
|
|ODAS
|1,41
|65.320.612
|% 0,00
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4986
|9,5021
|% -0,35
|
|Euro
|11,0343
|11,0418
|% -0,23
|
|Sterlin
|13,0154
|13,0806
|% -0,58
|
|Frank
|10,3075
|10,3696
|% -0,23
|
|Riyal
|2,5267
|2,5394
|% -0,36
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-7,01
|
|Altın Gr.
|545
|545
|-5,30
|
|Cumhuriyet
|3.611
|3.665
|-77,00
|
|Tam
|3.591
|3.681
|-77,88
|
|Yarım
|1.735
|1.781
|-37,67
|
|Çeyrek
|870
|890
|-18,84
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,31
|-0,11
|
|B. Petrol
|84,66
|84,66
|-0,99
|
Seans Raporu
11:34
daha fazla
-
11:49SEKUR
Yüzde 8.66 oranında artışla 20.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 651, 336 adet işlem
-
11:48AKSA
Yüzde 5.07 oranında artışla 23.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 086, 949 adet işlem
-
11:47ATATP
Yüzde 6.94 oranında artışla 38.50 lira fiyatla işlem gören hissede 363, 748 adet işlem
-
11:46HEKTS
Yüzde 4.79 oranında artışla 9.19 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 579, 568 adet işlem
-
11:45XU100
Endeks 1, 512 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 8, 319.00 milyon TL de