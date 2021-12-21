***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.12.2021 10:06
***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERBOS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERBOS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984978
BIST
10:561.828
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 23,62
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.817
10:5611,4620
En Yüksek
|Değişim
|: -5,97%
|| -0,7279
|Açılış
|: 11,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
11,2875
10:5613,0294
En Yüksek
|Değişim
|: -5,86%
|| -0,8107
|Açılış
|: 14,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
14,6486
En Düşük
12,7828
10:56679,29
En Yüksek
|Değişim
|: -4,03%
|| -28,51
|Açılış
|: 679,29
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
675,87
BIST En Aktif Hisseler10:56
|POLTK
|619,60
|9.510.003
|% 9,99
|
|TETMT
|379,20
|7.657.673
|% 9,98
|
|RALYH
|14,15
|1.699.797
|% 9,86
|
|PENTA
|357,90
|15.092.306
|% 9,45
|
|TRILC
|14,59
|171.019.319
|% 9,21
|
|DOBUR
|79,95
|470.746
|% -9,97
|
|NIBAS
|10,88
|5.819.690
|% -9,93
|
|DOCO
|1.053,70
|25.595.074
|% -7,68
|
|PKENT
|7.000,60
|2.496.136
|% -6,66
|
|DZGYO
|2,43
|12.494.413
|% -6,54
|
|GARAN
|11,98
|1.096.517.737
|% 0,84
|
|SISE
|13,22
|608.842.118
|% -0,45
|
|KRDMD
|9,23
|553.127.291
|% -0,75
|
|EREGL
|25,94
|551.523.940
|% 1,97
|
|TUPRS
|144,70
|433.869.985
|% -3,34
|
|GARAN
|11,98
|1.096.517.737
|% 0,84
|
|YKBNK
|3,57
|315.162.173
|% 2,59
|
|KRDMD
|9,23
|553.127.291
|% -0,75
|
|DOHOL
|2,83
|130.896.671
|% 1,80
|
|SISE
|13,22
|608.842.118
|% -0,45
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3329
|11,4620
|% -5,97
|
|Euro
|12,8554
|13,0294
|% -5,86
|
|Sterlin
|15,6267
|15,7050
|% -3,86
|
|Frank
|12,6977
|12,7742
|% -3,94
|
|Riyal
|3,1148
|3,1304
|% -3,85
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,71
|
|Altın Gr.
|686
|686
|-21,91
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
|
|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
|
|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,90
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,67
|8,69
|-0,26
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|0,00
|