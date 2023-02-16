***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 11:13
***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERBOS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERBOS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113942
BIST
14:165.019
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 68,39
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
14:1618,8526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0041
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
14:1620,1920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0338
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
14:161.113,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,03
|Açılış
|: 1.114,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler14:16
|OYAKC
|30,14
|207.306.649
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|18.235.800
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|9.019.972
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|5.537.229
|% 9,99
|
|AFYON
|9,48
|27.502.788
|% 9,98
|
|SANEL
|15,53
|4.454.803
|% -9,97
|
|EPLAS
|37,28
|23.519.850
|% -9,95
|
|SKTAS
|3,44
|25.235.490
|% -9,95
|
|HATEK
|8,42
|25.271.641
|% -9,95
|
|MACKO
|59,35
|498.727.712
|% -9,94
|
|THYAO
|141,60
|6.461.015.924
|% 1,22
|
|EREGL
|43,52
|4.902.304.790
|% 5,32
|
|TUPRS
|627,10
|3.708.085.367
|% 9,08
|
|KRDMD
|19,23
|2.981.434.231
|% 9,95
|
|SISE
|44,48
|2.708.831.200
|% 4,17
|
|KRDMD
|19,23
|2.981.434.231
|% 9,95
|
|AKBNK
|16,19
|2.517.522.353
|% 0,12
|
|YKBNK
|9,21
|1.406.827.841
|% 3,02
|
|EKGYO
|7,42
|936.211.507
|% 3,06
|
|EREGL
|43,52
|4.902.304.790
|% 5,32
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8471
|18,8526
|% 0,02
|
|Euro
|20,1815
|20,1920
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,6564
|22,7700
|% 0,22
|
|Frank
|20,3551
|20,4777
|% 0,19
|
|Riyal
|5,0109
|5,0360
|% 0,03
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-0,53
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|7.538
|7.652
|21,00
|
|Tam
|7.578
|7.629
|-6,00
|
|Yarım
|3.702
|3.733
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.851
|1.866
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,59
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|13,09
|13,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|85,38
|85,38
|0,00
|
Seans Raporu
14:16
daha fazla
-
14:31AFYON
Yüzde 9.98 oranında artışla 9.48 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 901, 138 adet işlem
-
14:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 131, 9 artarak (% 2.41 ) 5, 614
-
14:29
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, TRKCM, AKBNK
-
14:29
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, SKTAS, HATEK
-
14:29XU100
Endeks 5, 022 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 43 üstünde . İşlem hacmi 60, 326.00 milyon TL de