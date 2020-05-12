***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.05.2020 13:23
***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
12.05.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı hesap dönemi denetimi için 31.03.2020, 30.06.2020 ve 30.09.2020 tarihli finansal tablolarının incelenmesi (sınırlı denetim), 31.12.2020 tarihli mali tablolarının ise bağımsız denetim ilke ve standartlarına göre denetlenmesi ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla seçilen Bağımsız Denetim Şirketi " Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş." nin seçimi 12.05.2020 Olağan Genel Kurul'da oy birliğiyle kabul edildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844394
BIST
14:5999.118
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 1.325,94
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.129
En Düşük
97.740
14:596,9970
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -0,0761
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
14:597,6046
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0447
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
14:59383,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -2,74
|Açılış
|: 383,60
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|AVHOL
|1,76
|1.167.538
|% 10,00
|
|GLRYH
|20,24
|1.614.909
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.546
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|219.454
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|641.372
|% 9,99
|
|SERVE
|5,20
|1.074.824
|% -7,14
|
|KRDMA
|2,73
|58.139.768
|% -6,19
|
|UFUK
|4,76
|248.125
|% -5,37
|
|MMCAS
|1,70
|1.308.623
|% -5,03
|
|SAFKR
|4,15
|697.263
|% -4,82
|
|ECILC
|5,42
|551.252.483
|% 9,94
|
|GARAN
|7,80
|415.490.918
|% 0,52
|
|ISFIN
|3,79
|386.730.994
|% -2,82
|
|MGROS
|33,18
|383.990.128
|% 5,00
|
|KRDMD
|2,39
|298.196.110
|% 1,70
|
|IHLGM
|1,20
|227.273.715
|% -0,83
|
|EKGYO
|1,34
|214.908.703
|% 8,06
|
|KRDMD
|2,39
|298.196.110
|% 1,70
|
|IEYHO
|0,61
|73.627.767
|% 7,02
|
|IHLAS
|0,69
|75.447.076
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6253
|8,6685
|% -0,82
|
|Frank
|7,1838
|7,2270
|% -0,75
|
|Riyal
|1,8562
|1,8655
|% -1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|6,31
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.515
|-22,60
|
|Tam
|2.545
|2.581
|-23,20
|
|Yarım
|1.242
|1.261
|-11,40
|
|Çeyrek
|621
|631
|-5,60
|
|Gümüş.Ons
|15,52
|15,56
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,50
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,59
|30,59
|0,96
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:10PRKME
Yüzde 5.33 oranında artışla 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 584, 615 adet işlem
-
15:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, KOZAA, TTKOM
-
15:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1022, 82 artarak (% 1.12 ) 92, 446
-
15:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, DIRIT, ETILR, EGCEY, BRKO, MEGAP, AVHOL, EMNIS, SELGD, TKURU
-
15:09
IZFAS, DOBUR, ECZYT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında