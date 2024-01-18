***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu
18.01.2024 18:57
***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
LAL Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Arazi, Arsalar ve Binalar grubundaki gayrimenkuller ve Tesis, Makine ve Cihazlar grubundaki sabit kıymetler
Rapor Tarihi
18.01.2024
Açıklamalar
Şirketimizin 18.01.2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar gereğince,
31.12.2023 Tarihi itibari ile, Şirketimizin Arazi, Arsalar ve Binalar grubundaki gayrimenkullerinin ve Tesis, Makine ve Cihazlar grubundaki sabit kıymetlerinin değerlemeleri SPK Lisanslı Değerleme Şirketlerinden olan LAL Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.'ye yaptırılmıştır.
LAL Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. tarafından verilen 18.01.2024 tarihli ekspertiz değerleme raporları sonuçlarının, 2023 yılı yıllık finansal tablolarımıza yansıtılarak kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241484
BIST