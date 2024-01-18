***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu









***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşLAL Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiArazi, Arsalar ve Binalar grubundaki gayrimenkuller ve Tesis, Makine ve Cihazlar grubundaki sabit kıymetlerRapor Tarihi18.01.2024AçıklamalarŞirketimizin 18.01.2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar gereğince,31.12.2023 Tarihi itibari ile, Şirketimizin Arazi, Arsalar ve Binalar grubundaki gayrimenkullerinin ve Tesis, Makine ve Cihazlar grubundaki sabit kıymetlerinin değerlemeleri SPK Lisanslı Değerleme Şirketlerinden olan LAL Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.'ye yaptırılmıştır.LAL Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. tarafından verilen 18.01.2024 tarihli ekspertiz değerleme raporları sonuçlarının, 2023 yılı yıllık finansal tablolarımıza yansıtılarak kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241484BIST