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***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

01.11.2022 18:29
***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)


***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Açıklamalar

01.01.2022-30.09.2022 dönemine ait faaliyet raporu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075994


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GESAN 180,40 330.168.671 % 10,00  
KRGYO 8,69 94.494.174 % 10,00  
AKCNS 48,40 61.113.948 % 10,00  
VAKKO 33,88 5.910.095 % 10,00  
EDATA 22,24 75.430.647 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5978 18,6071 % 0,00  
Euro 18,3603 18,3794 % -0,13  
Sterlin 21,2254 21,3318 % -0,16  
Frank 18,5166 18,6282 % 0,14  
Riyal 4,9335 4,9582 % -0,02  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.647 1.647 13,42  
Altın Gr. 984 984 6,84  
Cumhuriyet 6.589 6.689 18,00  
Tam 6.609 6.682 31,00  
Yarım 3.221 3.267 18,00  
Çeyrek 1.615 1.632 8,00  
Gümüş.Ons 19,66 19,70 0,51  
Gümüş Gr. 11,74 11,75 0,29  
B. Petrol 94,85 94,85 2,04  
Seans Raporu 18:05
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