***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiKısa çalışma programınına müracaat edilmesiDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiÜretim faaliyetleriFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniPiyasa koşulları/Covid 19Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi08.04.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi08.04.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısıİşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedirÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerÇalışanlarımızın sağlığını tesis ve temin etmek üzere gerekli tedbirler alınmıştır.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarSalgının kontrol altına alınmasıYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihŞirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiEtkisi yoktur.AçıklamalarŞirketimizin 08.04.2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar gereğinceTüm dünyayı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da "küresel salgın- pandemi" olarak nitelenen Koronavirüs (COVID-19) salgını zamanla ülkemizde ve yurtdışı pazarlarımızda etkisini göstermeye başlamış ve aşamalı olarak sokağa çıkma yasağı ve karantina uygulamalarına geçilmiştir.Şirket çalışanlarımızın sosyal mesafe amaçlı alınan önlemlere ek olarak, yurtiçi ve yurtdışındaki müşteri taleplerinin düşmesi nedeniyle satış olanaklarının azalması sonucunda şirketimiz üretim ve satış faaliyetleri de olumsuz etkilenmiş bulunmaktadır. Bu şartlar altında Nisan-Temmuz 2020 döneminde salgının etkisi ortadan kalkıncaya kadar "tamamen ve kısmen" durdurulmasına karar verilmiştir.Firma faaliyetleri dışında kaynaklanan zorlayıcı sebepler sonucunda şirketimizin Erbosan Merkez Boru Üretim Tesisi, Kayseri Serbest Bölge Şubesi ve Çinko Oksit Geri Kazanım Tesisi şubelerinin ülkemiz ve ihracat pazarlarımız olan AB ve Amerika kıtası ekonomilerindeki mevcut kısıtlayıcı şartlar normalleşmeye başlayıncaya kadar bahsi geçen tesislerimizde istihdamın korunması amacıyla kısa çalışma ödeneğinden faydalandırmak için müracaat edilmesine karar verilmiştir.Konu ile ilğili gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836409BIST