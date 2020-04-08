***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
08.04.2020 13:03
***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Kısa çalışma programınına müracaat edilmesi
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Üretim faaliyetleri
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Piyasa koşulları/Covid 19
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
08.04.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
08.04.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
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Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
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İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
İşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
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Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Çalışanlarımızın sağlığını tesis ve temin etmek üzere gerekli tedbirler alınmıştır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Salgının kontrol altına alınması
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
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Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Etkisi yoktur.
Açıklamalar
Şirketimizin 08.04.2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar gereğince
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da "küresel salgın- pandemi" olarak nitelenen Koronavirüs (COVID-19) salgını zamanla ülkemizde ve yurtdışı pazarlarımızda etkisini göstermeye başlamış ve aşamalı olarak sokağa çıkma yasağı ve karantina uygulamalarına geçilmiştir.
Şirket çalışanlarımızın sosyal mesafe amaçlı alınan önlemlere ek olarak, yurtiçi ve yurtdışındaki müşteri taleplerinin düşmesi nedeniyle satış olanaklarının azalması sonucunda şirketimiz üretim ve satış faaliyetleri de olumsuz etkilenmiş bulunmaktadır. Bu şartlar altında Nisan-Temmuz 2020 döneminde salgının etkisi ortadan kalkıncaya kadar "tamamen ve kısmen" durdurulmasına karar verilmiştir.
Firma faaliyetleri dışında kaynaklanan zorlayıcı sebepler sonucunda şirketimizin Erbosan Merkez Boru Üretim Tesisi, Kayseri Serbest Bölge Şubesi ve Çinko Oksit Geri Kazanım Tesisi şubelerinin ülkemiz ve ihracat pazarlarımız olan AB ve Amerika kıtası ekonomilerindeki mevcut kısıtlayıcı şartlar normalleşmeye başlayıncaya kadar bahsi geçen tesislerimizde istihdamın korunması amacıyla kısa çalışma ödeneğinden faydalandırmak için müracaat edilmesine karar verilmiştir.
Konu ile ilğili gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836409
BIST