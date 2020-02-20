***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 603.815.383 563.750.838Satışların Maliyeti29 -510.649.936 -453.139.277TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)93.165.447 110.611.561Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri0 0Kambiyo Gelirleri0 0Faiz Gelirleri0 0Kar Payı Gelirleri0 0Türev Finansal İşlemlerden Kazanç0 0Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir0 0Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir0 0Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri0 0Kambiyo Giderleri0 0Faiz Giderleri0 0Kar Payı Giderleri0 0Karşılık Giderleri0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler0 0Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler0 0Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları0 0BRÜT KAR (ZARAR)93.165.447 110.611.561Genel Yönetim Giderleri30 -6.593.816 -4.980.594Pazarlama Giderleri30 -28.892.867 -24.534.048Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 45.019.117 108.770.069Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -26.950.120 -138.291.697Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)75.747.761 51.575.291Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark0 0İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 0İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)0 0İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)0 0Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)75.747.761 51.575.291Finansman Gelirleri33 42.849.667 84.300.824Finansman Giderleri33 -39.494.775 -47.062.159Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)79.102.653 88.813.956Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-13.579.354 -16.811.925Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -13.649.442 -17.359.618Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 70.088 547.693SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)65.523.299 72.002.031DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)65.523.299 72.002.031Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları65.523.299 72.002.031Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 163.129.928 103.836.011Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar8 137.910.342 131.348.710İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6.864 6.216İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar137.903.478 131.342.494Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar9 3.369.168 2.223.663İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.369.168 2.223.663Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal VarlıklarTürev Araçlar9.497 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar9.497 0Stoklar11 178.364.689 115.827.874Peşin Ödenmiş Giderler12 2.922.004 12.844.287İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.922.004 12.844.287Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 12.663.475 16.200.832Diğer Dönen Varlıklar14 6.652.752 1.326.742İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar6.652.752 1.326.742ARA TOPLAM505.021.855 383.608.119TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR505.021.855 383.608.119DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar5 248.895 248.895Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar9 5.132 5.132İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.132 5.132Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller15 6.190.000 6.190.000Maddi Duran Varlıklar16 68.497.369 69.598.216Arazi ve Arsalar18.286.075 18.286.075Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri403.448 241.375Binalar23.732.120 24.386.815Tesis, Makine ve Cihazlar24.367.455 25.151.055Taşıtlar811.078 745.396Mobilya ve Demirbaşlar806.908 663.361Diğer Maddi Duran Varlıklar90.285 124.139Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Şerefiye0 0Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR74.941.396 76.042.243TOPLAM VARLIKLAR579.963.251 459.650.362KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 133.764.330 43.277.284İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 133.764.330 43.277.284Banka Kredileri133.764.330 43.277.284Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Banka Kredileri0 0Diğer Finansal Yükümlülükler7 1.040.122 326.248Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler1.040.122 326.248Ticari Borçlar8 91.167.634 87.535.394İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23.181 68.710İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar91.144.453 87.466.684Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 686.818 672.229Diğer Borçlar9 40.155 43.340İlişkili Taraflara Diğer Borçlar28.043 31.358İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12.112 11.982Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar17 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 3.870.086 18.228.552İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.870.086 18.228.552Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 13.649.442 17.359.618Kısa Vadeli Karşılıklar20 201.600 237.600Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar201.600 237.600Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 590.520 477.260İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler590.520 477.260ARA TOPLAM245.010.707 168.157.525TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER245.010.707 168.157.525UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Banka KredileriDiğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 0 8.945İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 8.945Uzun Vadeli Karşılıklar23 5.625.733 3.910.921Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar5.625.733 3.910.921Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 6.283.821 6.493.783Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.909.554 10.413.649TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER256.920.261 178.571.174ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar323.042.990 281.079.188Ödenmiş Sermaye25 20.000.000 5.220.000Sermaye Düzeltme Farkları25 13.585.608 28.365.608Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)26 42.064.356 42.623.853Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 42.064.356 42.623.853Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)43.807.380 43.807.380Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.743.024 -1.183.527Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 13.212.979 8.057.020Yasal Yedekler13.212.979 8.057.020Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28 168.656.748 124.810.676Net Dönem Karı veya Zararı65.523.299 72.002.031TOPLAM ÖZKAYNAKLAR323.042.990 281.079.188TOPLAM KAYNAKLAR579.963.251 459.650.362Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25 5.220.000 28.365.608 43.807.380 -770.037 6.783.143 91.482.745 54.601.808 229.490.647 229.490.647Transferler1.273.877 53.327.931 -54.601.808 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-413.490 72.002.031 71.588.541 71.588.541Dönem Karı (Zararı)72.002.031 72.002.031 72.002.031Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-413.490 -413.490 -413.490Kar Payları-20.000.000 -20.000.000 -20.000.000Dönem Sonu Bakiyeler25 5.220.000 28.365.608 43.807.380 -1.183.527 8.057.020 124.810.676 72.002.031 281.079.188 281.079.188Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25 5.220.000 28.365.608 43.807.380 -1.183.527 8.057.020 124.810.676 72.002.031 281.079.188 281.079.188Transferler5.155.959 66.846.072 -72.002.031 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-559.497 65.523.299 64.963.802 64.963.802Dönem Karı (Zararı)65.523.299 65.523.299 65.523.299Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-559.497 -559.497 -559.497Sermaye Arttırımı14.780.000 -14.780.000Kar Payları-23.000.000 -23.000.000 -23.000.000Dönem Sonu Bakiyeler25 20.000.000 13.585.608 43.807.380 -1.743.024 13.212.979 168.656.748 65.523.299 323.042.990 323.042.990Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.712.003 10.223.744İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları641.206.010 637.485.992Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri29,8 598.198.353 532.881.226Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri31 43.007.657 104.604.766İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-616.992.109 -656.940.288Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler29,8 -590.041.989 -518.925.281Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları32 -26.950.120 -138.015.007Faaliyetlerden Net Nakit Akışları24.213.901 -19.454.296Ödenen Faiz33 -38.957.080 -46.728.676Alınan Faiz33 42.840.170 86.199.315Vergi İadeleri (Ödemeleri)19,13 -13.822.261 -19.146.659Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-20.986.733 9.354.060YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.195.000 -3.872.665Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri599.605 196.808Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16,31,32 599.605 196.808Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.794.605 -4.069.473Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.794.605 -4.069.473FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI68.200.920 21.392.697Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri91.200.920 41.392.697Kredilerden Nakit Girişleri6 91.200.920 41.392.697Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Ödenen Temettüler-23.000.000 -20.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)59.293.917 27.743.776NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)59.293.917 27.743.776DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ103.836.011 76.092.235DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ163.129.928 103.836.011Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)65.523.299 72.002.031DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-559.497 -413.490Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -699.371 -530.116Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler139.874 116.626Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 139.874 116.626Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-559.497 -413.490TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)64.963.802 71.588.541Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları64.963.802 71.588.541http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820545BIST