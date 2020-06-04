***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 126.485.706 152.103.579Satışların Maliyeti20 -109.764.919 -125.791.296TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)16.720.787 26.312.283Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri0 0Kambiyo Gelirleri0 0Faiz Gelirleri0 0Kar Payı Gelirleri0 0Türev Finansal İşlemlerden Kazanç0 0Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir0 0Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir0 0Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri0 0Kambiyo Giderleri0 0Faiz Giderleri0 0Kar Payı Giderleri0 0Karşılık Giderleri0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler0 0Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler0 0Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları0 0BRÜT KAR (ZARAR)16.720.787 26.312.283Genel Yönetim Giderleri21 -1.364.745 -1.531.242Pazarlama Giderleri21 -8.050.999 -6.567.774Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 9.769.456 13.978.439Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -8.945.007 -5.730.552Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.129.492 26.461.154Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark0 0İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 0İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)0 0İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)0 0Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.129.492 26.461.154Finansman Gelirleri23 21.465.818 10.537.045Finansman Giderleri23 -15.093.795 -10.083.584Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.501.515 26.914.615Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.875.623 -4.619.257Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -2.194.139 -4.739.319Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 318.516 120.062SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.625.892 22.295.358DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)12.625.892 22.295.358Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları12.625.892 22.295.358Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 149.333.967 163.129.928Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar131.769.619 137.910.342İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 26.823 6.864İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 131.742.796 137.903.478Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar8 2.623.467 3.369.168İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.623.467 3.369.168Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 9.497Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar14 0 9.497Stoklar9 161.789.868 178.364.689Peşin Ödenmiş Giderler10 4.770.649 2.922.004İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.770.649 2.922.004Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 184.580 12.663.475Diğer Dönen Varlıklar11 5.248.488 6.652.752İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar5.248.488 6.652.752ARA TOPLAM455.720.638 505.021.855TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR455.720.638 505.021.855DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar5 248.895 248.895Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar8 5.132 5.132İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.132 5.132Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 6.190.000 6.190.000Maddi Duran Varlıklar13 68.190.205 68.497.369Arazi ve Arsalar18.286.075 18.286.075Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri382.957 403.448Binalar23.566.671 23.732.120Tesis, Makine ve Cihazlar24.290.894 24.367.455Taşıtlar762.859 811.078Mobilya ve Demirbaşlar816.744 806.908Diğer Maddi Duran Varlıklar84.005 90.285Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Şerefiye0 0Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR74.634.232 74.941.396TOPLAM VARLIKLAR530.354.870 579.963.251KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar15 120.550.887 133.764.330İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar15 120.550.887 133.764.330Banka Kredileri120.550.887 133.764.330Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Banka Kredileri0 0Diğer Finansal Yükümlülükler7 443.218 1.040.122Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler443.218 1.040.122Ticari Borçlar54.110.741 91.167.634İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 2.133 23.181İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 54.108.608 91.144.453Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 1.565.894 686.818Diğer Borçlar52.917 40.155İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 28.043 28.043İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 24.874 12.112Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.649.033 3.870.086İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.649.033 3.870.086Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 13.649.442Kısa Vadeli Karşılıklar1.037.356 201.600Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 595.172 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 442.184 201.600Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 2.390.326 590.520İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.390.326 590.520ARA TOPLAM181.800.372 245.010.707TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER181.800.372 245.010.707UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 182.239 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)182.239 0Uzun Vadeli Karşılıklar16 4.922.015 5.625.733Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.922.015 5.625.733Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 1.498.626 1.417.610Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.602.880 7.043.343TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER188.403.252 252.054.050ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar19 341.951.618 327.909.201Ödenmiş Sermaye20.000.000 20.000.000Sermaye Düzeltme Farkları13.585.608 13.585.608Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)43.480.881 42.064.356Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)43.480.881 42.064.356Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)43.807.380 43.807.380Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-326.499 -1.743.024Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13.212.979 13.212.979Yasal Yedekler13.212.979 13.212.979Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları239.046.258 173.522.959Net Dönem Karı veya Zararı12.625.892 65.523.299TOPLAM ÖZKAYNAKLAR341.951.618 327.909.201TOPLAM KAYNAKLAR530.354.870 579.963.251Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25 5.220.000 28.365.608 43.807.380 -1.183.527 8.057.020 124.810.676 72.002.031 281.079.188 281.079.188Hatalara İlişkin Düzeltmeler4.866.211 4.866.211 4.866.211Transferler-2.466.762 74.468.793 -72.002.031 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-451.226 22.295.358 21.844.132 21.844.132Dönem Karı (Zararı)22.295.358 22.295.358 22.295.358Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-451.226 -451.226 -451.226Sermaye Arttırımı14.780.000 -14.780.000Dönem Sonu Bakiyeler25 20.000.000 11.118.846 43.807.380 -1.634.753 8.057.020 204.145.680 22.295.358 307.789.531 307.789.531Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25 20.000.000 13.585.608 43.807.380 -1.743.024 13.212.979 173.522.959 65.523.299 327.909.201 327.909.201Transferler65.523.299 -65.523.299 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.416.525 12.625.892 14.042.417 14.042.417Dönem Karı (Zararı)12.625.892 12.625.892 12.625.892Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.416.525 1.416.525 1.416.525Kar PaylarıDönem Sonu Bakiyeler25 20.000.000 13.585.608 43.807.380 -326.499 13.212.979 239.046.258 12.625.892 341.951.618 341.951.618Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.298.555 4.603.450İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları203.565.105 169.183.817Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri7,20 198.835.522 163.151.867Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri22 4.729.583 6.031.950İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-208.968.833 -150.642.238Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler7,20 -205.707.692 -150.640.110Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları22 -3.261.141 -2.128Faaliyetlerden Net Nakit Akışları-5.403.728 18.541.579Ödenen Faiz24,23 -25.420.392 -11.365.852Alınan Faiz24,23 15.230.721 18.528.644Vergi İadeleri (Ödemeleri)24,11 2.980.405 -1.442.657Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-685.561 -19.658.264YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-497.407 -208.593Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 25.248Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13,22 0 25.248Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-497.407 -233.841Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13,22 -497.407 -233.841Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 32.423.625Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 32.423.625Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri15 0 32.423.625Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.795.962 36.818.482NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.795.962 36.818.482DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 163.129.928 103.836.011DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 149.333.966 140.654.493Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)12.625.892 22.295.358DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.416.524 -451.226Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 1.816.057 -564.032Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-399.533 112.806Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -399.533 112.806Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.416.524 -451.226TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.042.416 21.844.132Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları14.042.416 21.844.132http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849202BIST