***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 216.217.154 323.540.885 89.731.448 171.437.306Satışların Maliyeti20 -180.644.377 -263.601.410 -70.879.458 -137.810.114TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)35.572.777 59.939.475 18.851.990 33.627.192Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri0 0 0 0Kambiyo Gelirleri0 0 0 0Faiz Gelirleri0 0 0 0Kar Payı Gelirleri0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Kazanç0 0 0 0Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir0 0 0 0Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir0 0 0 0Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir0 0 0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri0 0 0 0Kambiyo Giderleri0 0 0 0Faiz Giderleri0 0 0 0Kar Payı Giderleri0 0 0 0Karşılık Giderleri0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0 0 0Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler0 0 0 0Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler0 0 0 0Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler0 0 0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)35.572.777 59.939.475 18.851.990 33.627.192Genel Yönetim Giderleri21 -2.499.842 -3.193.397 -1.135.097 -1.662.155Pazarlama Giderleri21 -14.336.013 -14.817.027 -6.285.014 -8.249.253Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 20.431.676 27.169.334 10.662.220 11.566.807Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -16.356.896 -14.096.924 -7.411.889 -8.366.372Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)22.811.702 55.001.461 14.682.210 26.916.219Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0 0 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 0 0 0İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 14.682.210 26.916.219Finansman Gelirleri23 35.970.886 23.682.130 14.505.068 14.769.173Finansman Giderleri23 -31.738.613 -19.756.631 -16.644.819 -9.673.047Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)27.043.975 58.926.960 12.542.459 32.012.345Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.266.285 -10.453.703 -2.390.662 -5.834.446Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -4.555.744 -10.760.725 -2.361.605 -6.021.406Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 289.459 307.022 -29.057 186.960SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)22.777.690 48.473.257 10.151.797 26.177.899DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)22.777.690 48.473.257 10.151.797 26.177.899Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları22.777.690 48.473.257 10.151.797 26.177.899Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 145.141.865 163.129.928Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar87.372.613 137.910.342İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 48.228 6.864İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 87.324.385 137.903.478Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar8 1.766.351 3.369.168İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.766.351 3.369.168Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 9.497Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar14 0 9.497Stoklar9 178.312.923 178.364.689Peşin Ödenmiş Giderler10 3.545.735 2.922.004İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.545.735 2.922.004Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 2.368.800 12.663.475Diğer Dönen Varlıklar11 4.010.599 6.652.752İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar4.010.599 6.652.752ARA TOPLAM422.518.886 505.021.855TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR422.518.886 505.021.855DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar5 248.895 248.895Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar8 5.132 5.132İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.132 5.132Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 6.190.000 6.190.000Maddi Duran Varlıklar13 69.469.653 68.497.369Arazi ve Arsalar18.286.075 18.286.075Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri359.021 403.448Binalar23.403.447 23.732.120Tesis, Makine ve Cihazlar25.851.321 24.367.455Taşıtlar701.230 811.078Mobilya ve Demirbaşlar770.669 806.908Yapılmakta Olan Yatırımlar20.269 0Diğer Maddi Duran Varlıklar77.621 90.285Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Şerefiye0 0Peşin Ödenmiş Giderler3.269 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.269 0Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR75.916.949 74.941.396TOPLAM VARLIKLAR498.435.835 579.963.251KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar15 115.770.024 133.764.330İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar15 115.770.024 133.764.330Banka Kredileri115.770.024 133.764.330Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Banka Kredileri0 0Diğer Finansal Yükümlülükler7 262.889 1.040.122Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler262.889 1.040.122Ticari Borçlar25.067.722 91.167.634İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 4.768 23.181İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 25.062.954 91.144.453Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 878.395 686.818Diğer Borçlar45.957 40.155İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 41.019 28.043İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 4.938 12.112Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar102.706 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar102.706 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.496.782 3.870.086İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.496.782 3.870.086Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 13.649.442Kısa Vadeli Karşılıklar991.132 201.600Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 543.492 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 447.640 201.600Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 5.014.707 590.520İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.014.707 590.520ARA TOPLAM149.630.314 245.010.707TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER149.630.314 245.010.707UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 182.239 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)182.239 0Uzun Vadeli Karşılıklar16 5.206.568 5.625.733Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar5.206.568 5.625.733Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 1.480.519 1.417.610Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.869.326 7.043.343TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER156.499.640 252.054.050ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar19 341.936.195 327.909.201Ödenmiş Sermaye20.000.000 20.000.000Sermaye Düzeltme Farkları13.585.608 13.585.608Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)43.313.660 42.064.356Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)43.313.660 42.064.356Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)43.807.380 43.807.380Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-493.720 -1.743.024Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14.112.961 13.212.979Yasal Yedekler14.112.961 13.212.979Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları228.146.276 173.522.959Net Dönem Karı veya Zararı22.777.690 65.523.299TOPLAM ÖZKAYNAKLAR341.936.195 327.909.201TOPLAM KAYNAKLAR498.435.835 579.963.251Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 5.220.000 28.365.608 43.807.380 -1.183.527 8.057.020 124.810.676 72.002.031 281.079.188 281.079.188Hatalara İlişkin Düzeltmeler4.866.211 4.866.211 4.866.211Transferler5.155.959 66.846.072 -72.002.031 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-251.508 48.473.257 48.221.749 48.221.749Dönem Karı (Zararı)48.473.257 48.473.257 48.473.257Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-251.508 -251.508 -251.508Sermaye Arttırımı14.780.000 -14.780.000Kar Payları-23.000.000 -23.000.000 -23.000.000Dönem Sonu Bakiyeler19 20.000.000 13.585.608 43.807.380 -1.435.035 13.212.979 173.522.959 48.473.257 311.167.148 311.167.148Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 20.000.000 13.585.608 43.807.380 -1.743.024 13.212.979 173.522.959 65.523.299 327.909.201 327.909.201Transferler899.982 64.623.317 -65.523.299 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.249.304 22.777.690 24.026.994 24.026.994Dönem Karı (Zararı)22.777.690 22.777.690 22.777.690Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.249.304 1.249.304 1.249.304Kar Payları-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000Dönem Sonu Bakiyeler19 20.000.000 13.585.608 43.807.380 -493.720 14.112.961 228.146.276 22.777.690 341.936.195 341.936.195Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-39.614.852 6.416.604İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları320.576.397 333.857.607Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri7,20 233.233.824 322.771.002Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri22 87.342.573 11.086.605İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-322.973.657 -309.863.978Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler7,20 -304.215.145 -309.859.525Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları22 -18.758.512 -4.453Faaliyetlerden Net Nakit Akışları-2.397.260 23.993.629Ödenen Faiz22,23 -36.265.508 -27.977.814Alınan Faiz22,23 578.526 39.312.676Vergi İadeleri (Ödemeleri)24,11 -2.833.199 -6.275.520Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.302.589 -22.636.367YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.676.911 -603.940Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri32.391 25.317Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 32.391 25.317Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.709.302 -629.257Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -2.709.302 -629.257Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI24.303.700 17.658.961Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri34.303.700 40.658.961Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri15 34.303.700 40.658.961Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Ödenen Temettüler-10.000.000 -23.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-17.988.063 23.471.625NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-17.988.063 23.471.625DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 163.129.928 103.836.011DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 145.141.865 127.307.636Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)22.777.690 48.473.257 10.151.797 26.177.899DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.249.304 -251.508 -167.220 199.718Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 1.601.672 -314.385 -214.385 249.647Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-352.368 62.877 47.165 -49.929Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -352.368 62.877 47.165 -49.929Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.249.304 -251.508 -167.220 199.718TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)24.026.994 48.221.749 9.984.577 26.377.617Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları24.026.994 48.221.749 9.984.577 26.377.617http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866745BIST