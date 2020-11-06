***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 367.632.692 468.016.309 151.415.538 144.475.424Satışların Maliyeti20 -310.127.235 -389.949.076 -129.482.858 -126.347.666TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)57.505.457 78.067.233 21.932.680 18.127.758Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri0 0 0 0Kambiyo Gelirleri0 0 0 0Faiz Gelirleri0 0 0 0Kar Payı Gelirleri0 0 0 0Kar Payı Giderleri0 0 0 0Karşılık Giderleri0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0 0 0Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler0 0 0 0Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler0 0 0 0Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler0 0 0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)57.505.457 78.067.233 21.932.680 18.127.758Genel Yönetim Giderleri21 -7.723.349Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 38.041.874 40.227.780 17.610.198 13.058.446Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -27.075.991 -21.523.627 -10.719.095 -7.426.703Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)41.814.818 69.073.426 19.003.116 14.071.965Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0 0 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 0 0 0İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)41.814.818 69.073.426 19.003.116 14.071.965Finansman Gelirleri23 50.130.101 35.636.283 14.159.215 11.954.153Finansman Giderleri23 -42.800.330 -32.182.786 -11.061.717 -12.426.155Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)49.144.589 72.526.923 22.100.614 13.599.963Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.828.326 -12.117.179 -3.562.041 -1.663.476Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -8.570.062 -12.477.596 -4.014.318 -1.716.871Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 741.736 360.417 452.277 53.395SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)41.316.263 60.409.744 18.538.573 11.936.487DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)41.316.263 60.409.744 18.538.573 11.936.487Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları41.316.263 60.409.744 18.538.573 11.936.487Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 121.568.949 163.129.928Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar143.983.064 137.910.342İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 44.733 6.864İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 143.938.331 137.903.478Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar8 2.654.029 3.369.168İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.654.029 3.369.168Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 9.497Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar14 0 9.497Stoklar9 151.705.189 178.364.689Peşin Ödenmiş Giderler10 11.666.035 2.922.004İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11.666.035 2.922.004Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 4.734.127 12.663.475Diğer Dönen Varlıklar11 985.989 6.652.752İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar985.989 6.652.752ARA TOPLAM437.297.382 505.021.855TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR437.297.382 505.021.855DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar5 248.895 248.895Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar8 5.132 5.132İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.132 5.132Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 4.190.000 6.190.000Maddi Duran Varlıklar13 71.684.142 68.497.369Arazi ve Arsalar18.286.075 18.286.075Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri334.822 403.448Binalar23.238.428 23.732.120Tesis, Makine ve Cihazlar27.250.567 24.367.455Taşıtlar638.924 811.078Mobilya ve Demirbaşlar754.441 806.908Yapılmakta Olan Yatırımlar1.109.460 0Diğer Maddi Duran Varlıklar71.425 90.285Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Şerefiye0 0Peşin Ödenmiş Giderler3.269 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.269 0Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR76.131.438 74.941.396TOPLAM VARLIKLAR513.428.820 579.963.251KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar15 116.495.360 133.764.330İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar15 116.495.360 133.764.330Banka Kredileri116.495.360 133.764.330Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Banka Kredileri0 0Diğer Finansal Yükümlülükler7 416.997 1.040.122Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler416.997 1.040.122Ticari Borçlar15.879.717 91.167.634İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 2.635 23.181İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 15.877.082 91.144.453Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 1.063.190 686.818Diğer Borçlar60.560 40.155İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 41.019 28.043İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 19.541 12.112Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar254.398 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar254.398 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 2.498.222 3.870.086İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.498.222 3.870.086Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 13.649.442Kısa Vadeli Karşılıklar1.083.040 201.600Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 635.400 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 447.640 201.600Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 8.733.390 590.520İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.733.390 590.520ARA TOPLAM146.484.874 245.010.707TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER146.484.874 245.010.707UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 182.240 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)182.240 0Uzun Vadeli Karşılıklar16 5.478.569 5.625.733Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar5.478.569 5.625.733Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 979.869 1.417.610Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.640.678 7.043.343TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER153.125.552 252.054.050ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar19 360.303.268 327.909.201Ödenmiş Sermaye20.000.000 20.000.000Sermaye Düzeltme Farkları13.585.608 13.585.608Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)43.142.159 42.064.356Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)43.142.159 42.064.356Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)43.807.380 43.807.380Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-665.221 -1.743.024Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14.112.961 13.212.979Yasal Yedekler14.112.961 13.212.979Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları228.146.277 173.522.959Net Dönem Karı veya Zararı41.316.263 65.523.299TOPLAM ÖZKAYNAKLAR360.303.268 327.909.201TOPLAM KAYNAKLAR513.428.820 579.963.251Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 5.220.000 28.365.608 43.807.380 -1.183.527 8.057.020 124.810.676 72.002.031 281.079.188 281.079.188Hatalara İlişkin Düzeltmeler4.866.211 4.866.211 4.866.211Transferler5.155.959 66.846.072 -72.002.031 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-223.966 60.409.744 60.185.778 60.185.778Dönem Karı (Zararı)60.409.744 60.409.744 60.409.744Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-223.966 -223.966 -223.966Sermaye Arttırımı14.780.000 -14.780.000Kar Payları-23.000.000 -23.000.000 -23.000.000Dönem Sonu Bakiyeler19 20.000.000 13.585.608 43.807.380 -1.407.493 13.212.979 173.522.959 60.409.744 323.131.177 323.131.177Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 20.000.000 13.585.608 43.807.380 -1.743.024 13.212.979 173.522.959 65.523.299 327.909.201 327.909.201Transferler899.982 64.623.317 -65.523.299 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.077.803 41.316.263 42.394.066 42.394.066Dönem Karı (Zararı)41.316.263 41.316.263 41.316.263Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.077.803 1.077.803 1.077.803Kar Payları-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000Dönem Sonu Bakiyeler19 20.000.000 13.585.608 43.807.380 -665.221 14.112.961 228.146.276 41.316.263 360.303.268 360.303.268Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-81.852.615 -22.129.204İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları466.027.266 513.680.284Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri7,20 340.739.818 473.993.609Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri22 125.287.448 39.686.675İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-474.541.036 -503.860.789Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler7,20 -454.420.954 -482.337.162Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları22 -20.120.082 -21.523.627Faaliyetlerden Net Nakit Akışları-8.513.770 9.819.495Ödenen Faiz22,23 -53.295.675 -31.564.274Alınan Faiz22,23 1.313.510 35.902.566Vergi İadeleri (Ödemeleri)24,11 -21.325.159 -12.202.174Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-31.521 -24.084.817YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.884.763 -1.432.105Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri49.397 74.079Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 49.397 74.079Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.934.160 -1.506.184Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -5.934.160 -1.506.184Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI46.176.399 21.872.014Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri56.176.399 44.872.014Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri15 56.176.399 44.872.014Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Ödenen Temettüler-10.000.000 -23.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-41.560.979 -1.689.295NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-41.560.979 -1.689.295DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 163.129.928 103.836.011DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 121.568.949 102.146.716Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)19 41.316.263 60.409.744 18.538.573 11.936.487DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.077.803 -223.966 -171.501 27.542Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 1.381.799 -279.958 -219.873 34.427Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-303.996 55.992 48.372 -6.885Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -303.996 55.992 48.372 -6.885Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.077.803 -223.966 -171.501 27.542TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)42.394.066 60.185.778 18.367.072 11.964.029Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları42.394.066 60.185.778 18.367.072 11.964.029http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886841BIST