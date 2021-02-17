***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 571.388.766 603.815.383Satışların Maliyeti20 -466.520.500 -510.649.936TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)104.868.266 93.165.447Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri0 0Kambiyo Gelirleri0 0Faiz Gelirleri0 0Kar Payı Gelirleri0 0Türev Finansal İşlemlerden Kazanç0 0Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir0 0Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir0 0Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri0 0Kambiyo Giderleri0 0Faiz Giderleri0 0Kar Payı Giderleri0 0Karşılık Giderleri0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler0 0Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler0 0Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları0 0BRÜT KAR (ZARAR)104.868.266 93.165.447Genel Yönetim Giderleri21 -5.592.311 -6.593.816Pazarlama Giderleri21 -30.339.274 -28.892.867Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 53.235.676 44.795.636Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -38.721.231 -26.950.120Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)83.451.126 75.524.280Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark0 0İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler9.305.101 223.481Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-1.811.619 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 0İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)0 0İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)0 0Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)90.944.608 75.747.761Finansman Gelirleri23 78.883.337 42.849.667Finansman Giderleri23 -70.345.484 -39.494.775Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)99.482.461 79.102.653Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-13.835.219 -13.579.354Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -14.339.163 -13.649.442Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 503.944 70.088SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)85.647.242 65.523.299DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)85.647.242 65.523.299Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları85.647.242 65.523.299Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 126.570.979 163.129.928Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar168.109.637 137.910.342İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 30.760 6.864İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 168.078.877 137.903.478Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar8 686.091 3.369.168İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar686.091 3.369.168Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 9.497Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar14 0 9.497Stoklar9 134.553.920 178.364.689Peşin Ödenmiş Giderler10 14.162.848 2.922.004İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14.162.848 2.922.004Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 8.767.032 12.663.475Diğer Dönen Varlıklar11 5.611.439 6.652.752İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar5.611.439 6.652.752ARA TOPLAM458.461.946 505.021.855TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR458.461.946 505.021.855DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar5 248.895 248.895Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar8 5.132 5.132İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.132 5.132Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 10.995.000 6.190.000Maddi Duran Varlıklar13 184.246.794 68.497.369Arazi ve Arsalar34.880.000 18.286.075Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri440.485 403.448Binalar43.935.000 23.732.120Tesis, Makine ve Cihazlar103.565.602 24.367.455Taşıtlar578.520 811.078Mobilya ve Demirbaşlar781.859 806.908Yapılmakta Olan YatırımlarDiğer Maddi Duran Varlıklar65.328 90.285Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Şerefiye0 0Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR195.495.821 74.941.396TOPLAM VARLIKLAR653.957.767 579.963.251KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar15 117.448.000 133.764.330İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar15 117.448.000 133.764.330Banka Kredileri117.448.000 133.764.330Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Banka Kredileri0 0Diğer Finansal Yükümlülükler15 317.138 1.040.122Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler317.138 1.040.122Ticari Borçlar11.923.135 91.167.634İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 19.087 23.181İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 11.904.048 91.144.453Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 1.043.469 1.058.497Diğer Borçlar62.413 40.155İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 41.019 28.043İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 21.394 12.112Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar14 171.220 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar171.220 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 2.041.196 3.870.086İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.041.196 3.870.086Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 0Kısa Vadeli Karşılıklar1.131.404 201.600Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 683.764 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 447.640 201.600Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 14.539.930 13.868.283İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14.539.930 13.868.283ARA TOPLAM148.677.905 245.010.707TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER148.677.905 245.010.707UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 182.240 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)182.240 0Uzun Vadeli Karşılıklar16 5.729.848 5.625.733Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar5.729.848 5.625.733Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 16.710.722 1.417.610Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.622.810 7.043.343TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER171.300.715 252.054.050ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar19 482.657.052 327.909.201Ödenmiş Sermaye20.000.000 20.000.000Sermaye Düzeltme Farkları13.585.608 13.585.608Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)121.164.964 42.064.356Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)121.164.964 42.064.356Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)121.848.822 43.807.380Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-683.858 -1.743.024Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14.112.961 13.212.979Yasal Yedekler14.112.961 13.212.979Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları228.146.277 173.522.959Net Dönem Karı veya Zararı85.647.242 65.523.299TOPLAM ÖZKAYNAKLAR482.657.052 327.909.201TOPLAM KAYNAKLAR653.957.767 579.963.251Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 5.220.000 28.365.608 43.807.380 -1.183.527 8.057.020 124.810.676 72.002.031 281.079.188 281.079.188Hatalara İlişkin Düzeltmeler4.866.211 4.866.211 4.866.211Transferler5.155.959 66.846.072 -72.002.031 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-559.497 65.523.299 64.963.802 64.963.802Dönem Karı (Zararı)65.523.299 65.523.299 65.523.299Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-559.497 -559.497 -559.497Sermaye Arttırımı14.780.000 -14.780.000Kar Payları-23.000.000 -23.000.000 -23.000.000Dönem Sonu Bakiyeler19 20.000.000 13.585.608 43.807.380 -1.743.024 13.212.979 173.522.959 65.523.299 327.909.201 327.909.201Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 20.000.000 13.585.608 43.807.380 -1.743.024 13.212.979 173.522.959 65.523.299 327.909.201 327.909.201Transferler899.982 64.623.317 -65.523.299 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)78.041.443 1.059.166 85.647.242 164.747.851 164.747.851Dönem Karı (Zararı)85.647.242 85.647.242 85.647.242Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)78.041.443 1.059.166 79.100.609 79.100.609Kar Payları-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000Dönem Sonu Bakiyeler19 20.000.000 13.585.608 121.848.823 -683.858 14.112.961 228.146.276 85.647.242 482.657.052 482.657.052Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-124.302.071 -6.712.003İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları814.678.588 641.206.010Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri7,20 785.950.171 598.198.353Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri22 28.728.417 43.007.657İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-817.879.068 -616.992.109Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler7,20 -773.545.962 -590.041.989Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları22 -44.333.106 -26.950.120Faaliyetlerden Net Nakit Akışları-3.200.480 24.213.901Ödenen Faiz22,23 -166.283.827 -38.957.080Alınan Faiz22,23 87.084.657 42.840.170Vergi İadeleri (Ödemeleri)24,11 -40.579.647 -13.822.261Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.322.774 -20.986.733YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-22.514.978 -2.195.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri264.384 599.605Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 264.384 599.605Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-22.779.362 -2.794.605Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -22.779.362 -2.794.605Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI110.258.100 68.200.920Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri120.258.100 91.200.920Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri15 120.258.100 91.200.920Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Ödenen Temettüler-10.000.000 -23.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-36.558.949 59.293.917NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-36.558.949 59.293.917DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 163.129.928 103.836.011DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 126.570.979 163.129.928Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)19 85.647.242 65.523.299DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar79.100.609 -559.497Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)93.573.708 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 1.323.958 -699.371Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-15.797.057 139.874Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-15.532.265Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-264.792 139.874Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)79.100.609 -559.497TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)164.747.851 64.963.802Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları164.747.851 64.963.802http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910498BIST