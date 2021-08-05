***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 513.028.805 216.217.154 293.396.022 89.731.448Satışların Maliyeti20 -388.316.487 -180.644.377 -220.691.166 -70.879.458TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)124.712.318 35.572.777 72.704.856 18.851.990Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri0 0 0 0Kambiyo Gelirleri0 0 0 0Faiz Gelirleri0 0 0 0Kar Payı Gelirleri0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Kazanç0 0 0 0Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir0 0 0 0Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir0 0 0 0Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir0 0 0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri0 0 0 0Kambiyo Giderleri0 0 0 0Faiz Giderleri0 0 0 0Kar Payı Giderleri0 0 0 0Karşılık Giderleri0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0 0 0Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler0 0 0 0Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler0 0 0 0Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler0 0 0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)124.712.318 35.572.777 72.704.856 18.851.990Genel Yönetim Giderleri21 -2.865.739 -2.499.841 -1.312.130 -1.135.096Pazarlama Giderleri21 -27.211.244 -14.336.013 -15.756.060 -6.285.014Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 42.919.326 20.431.676 17.776.073 10.662.220Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -14.698.045 -16.356.896 -6.333.937 -7.411.889Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)122.856.616 22.811.703 67.078.802 14.682.211Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0 0 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 0 0 0İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)122.856.616 22.811.703 67.078.802 14.682.211Finansman Gelirleri23 44.098.239 35.970.886 16.323.318 14.505.068Finansman Giderleri23 -44.706.899 -31.738.613 -16.447.577 -16.644.819Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)122.247.956 27.043.976 66.954.543 12.542.460Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-23.615.718 -4.266.286 -16.830.953 -2.390.663Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -25.375.476 -4.555.745 -17.434.920 -2.361.605Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 1.759.758 289.459 603.967 -29.058SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)98.632.238 22.777.690 50.123.590 10.151.797DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 ARI)98.632.238 22.777.690 50.123.590 10.151.797Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları19 98.632.238 22.777.690 50.123.590 10.151.797Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 116.647.772 126.570.979Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar248.870.170 168.109.637İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 9.781 30.760İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 248.860.389 168.078.877Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar8 10.571 686.091İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10.571 686.091Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar90.234 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar14 90.234 0Stoklar9 250.467.803 134.553.920Peşin Ödenmiş Giderler10 17.616.735 14.162.848İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17.616.735 14.162.848Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 8.776.760 8.767.032Diğer Dönen Varlıklar11 3.539.742 5.611.439İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar3.539.742 5.611.439ARA TOPLAM646.019.787 458.461.946TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR646.019.787 458.461.946DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar5 248.895 248.895Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar8 5.132 5.132İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.132 5.132Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 10.995.000 10.995.000Maddi Duran Varlıklar13 179.617.315 184.246.794Arazi ve Arsalar34.880.000 34.880.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri389.656 440.485Binalar43.387.317 43.935.000Tesis, Makine ve Cihazlar99.658.649 103.565.602Taşıtlar466.076 578.520Mobilya ve Demirbaşlar781.500 781.859Yapılmakta Olan YatırımlarDiğer Maddi Duran Varlıklar54.117 65.328Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Şerefiye0 0Peşin Ödenmiş Giderler5.305 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.305 0Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR190.871.647 195.495.821TOPLAM VARLIKLAR836.891.434 653.957.767KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar15 213.049.550 117.448.000İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar15 213.049.550 117.448.000Banka Kredileri213.049.550 117.448.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Banka Kredileri0 0Diğer Finansal Yükümlülükler15 210.987 317.138Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler210.987 317.138Ticari Borçlar6.766.591 11.923.135İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 19.087İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 6.766.591 11.904.048Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 1.275.863 1.043.469Diğer Borçlar117.822 62.413İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 62.188 41.019İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 55.634 21.394Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar14 0 171.220Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 171.220Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 4.903.905 2.041.196İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.903.905 2.041.196Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 0Kısa Vadeli Karşılıklar1.263.817 1.131.404Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 601.249 683.764Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 662.568 447.640Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 25.569.487 14.539.930İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler25.569.487 14.539.930ARA TOPLAM253.158.022 148.677.905TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER253.158.022 148.677.905UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 182.239 182.239İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)182.239 182.239Uzun Vadeli Karşılıklar16 5.707.677 5.729.848Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar5.707.677 5.729.848Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 15.319.710 16.710.723Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.209.626 22.622.810TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER274.367.648 171.300.715ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar19 562.523.786 482.657.052Ödenmiş Sermaye20.000.000 20.000.000Sermaye Düzeltme Farkları13.585.608 13.585.608Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)122.399.461 121.164.965Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)122.399.461 121.164.965Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)121.848.823 121.848.823Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)550.638 -683.858Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.012.926 14.112.961Yasal Yedekler16.012.926 14.112.961Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları291.893.553 228.146.276Net Dönem Karı veya Zararı98.632.238 85.647.242TOPLAM ÖZKAYNAKLAR562.523.786 482.657.052TOPLAM KAYNAKLAR836.891.434 653.957.767Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 20.000.000 13.585.608 43.807.380 -1.743.024 13.212.979 173.522.959 65.523.299 327.909.201 327.909.201Hatalara İlişkin DüzeltmelerTransferler899.982 64.623.317 -65.523.299 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.249.304 22.777.690 24.026.994 24.026.994Dönem Karı (Zararı)22.777.690 22.777.690 22.777.690Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.249.304 1.249.304 1.249.304Kar Payları-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000Dönem Sonu Bakiyeler19 20.000.000 13.585.608 43.807.380 -493.720 14.112.961 228.146.276 22.777.690 341.936.195 341.936.195Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 20.000.000 13.585.608 121.848.823 -683.858 14.112.961 228.146.276 85.647.242 482.657.052 482.657.052Transferler1.899.965 83.747.277 -85.647.242 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.234.496 98.632.238 99.866.734 99.866.734Dönem Karı (Zararı)98.632.238 98.632.238 98.632.238Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.234.496 1.234.496 1.234.496Kar Payları-20.000.000 -20.000.000 -20.000.000Dönem Sonu Bakiyeler19 20.000.000 13.585.608 121.848.823 550.638 16.012.926 291.893.553 98.632.238 562.523.786 562.523.786Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-52.613.836 -39.614.852İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları648.317.690 320.576.397Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri7,20 621.112.537 233.233.824Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri22 27.205.153 87.342.573İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-687.327.672 -322.973.657Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler7,20 -665.757.462 -304.215.145Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları22 -21.570.210 -18.758.512Faaliyetlerden Net Nakit Akışları-39.009.982 -2.397.260Ödenen Faiz22,23 -10.649.003 -36.265.508Alınan Faiz22,23 38.136.407 578.526Vergi İadeleri (Ödemeleri)24,11 -36.359.018 -2.833.199Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-4.732.240 1.302.589YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.191.568 -2.676.911Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 32.391Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 0 32.391Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.191.568 -2.709.302Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -1.191.568 -2.709.302Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI43.882.197 24.303.700Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri63.882.197 34.303.700Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri15 63.882.197 34.303.700Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Ödenen Temettüler-20.000.000 -10.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.923.207 -17.988.063NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.923.207 -17.988.063DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 126.570.979 163.129.928DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 116.647.772 145.141.865Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)19 98.632.238 22.777.690 50.123.590 10.151.797DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.234.496 1.249.304 -79.939 -167.220Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 1.603.242 1.601.672 -103.816 -214.385Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-368.746 -352.368 23.877 47.165Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-368.746 -352.368 23.877 47.165Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.234.496 1.249.304 -79.939 -167.220TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)99.866.734 24.026.994 50.043.651 9.984.577Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları99.866.734 24.026.994 50.043.651 9.984.577http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955130BIST