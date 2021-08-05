***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
05.08.2021 18:51
***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 513.028.805 216.217.154 293.396.022 89.731.448
Satışların Maliyeti
20 -388.316.487 -180.644.377 -220.691.166 -70.879.458
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
124.712.318 35.572.777 72.704.856 18.851.990
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
0 0 0 0
Kambiyo Gelirleri
0 0 0 0
Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Kar Payı Gelirleri
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
0 0 0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
0 0 0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0 0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
0 0 0 0
Kambiyo Giderleri
0 0 0 0
Faiz Giderleri
0 0 0 0
Kar Payı Giderleri
0 0 0 0
Karşılık Giderleri
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0 0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler
0 0 0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0 0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
124.712.318 35.572.777 72.704.856 18.851.990
Genel Yönetim Giderleri
21 -2.865.739 -2.499.841 -1.312.130 -1.135.096
Pazarlama Giderleri
21 -27.211.244 -14.336.013 -15.756.060 -6.285.014
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 42.919.326 20.431.676 17.776.073 10.662.220
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -14.698.045 -16.356.896 -6.333.937 -7.411.889
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
122.856.616 22.811.703 67.078.802 14.682.211
Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0 0 0
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
122.856.616 22.811.703 67.078.802 14.682.211
Finansman Gelirleri
23 44.098.239 35.970.886 16.323.318 14.505.068
Finansman Giderleri
23 -44.706.899 -31.738.613 -16.447.577 -16.644.819
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
122.247.956 27.043.976 66.954.543 12.542.460
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-23.615.718 -4.266.286 -16.830.953 -2.390.663
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -25.375.476 -4.555.745 -17.434.920 -2.361.605
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 1.759.758 289.459 603.967 -29.058
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
98.632.238 22.777.690 50.123.590 10.151.797
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 ARI)
98.632.238 22.777.690 50.123.590 10.151.797
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
19 98.632.238 22.777.690 50.123.590 10.151.797
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 116.647.772 126.570.979
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
248.870.170 168.109.637
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 9.781 30.760
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 248.860.389 168.078.877
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 10.571 686.091
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.571 686.091
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
90.234 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
14 90.234 0
Stoklar
9 250.467.803 134.553.920
Peşin Ödenmiş Giderler
10 17.616.735 14.162.848
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17.616.735 14.162.848
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 8.776.760 8.767.032
Diğer Dönen Varlıklar
11 3.539.742 5.611.439
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.539.742 5.611.439
ARA TOPLAM
646.019.787 458.461.946
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
646.019.787 458.461.946
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 248.895 248.895
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 5.132 5.132
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.132 5.132
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 10.995.000 10.995.000
Maddi Duran Varlıklar
13 179.617.315 184.246.794
Arazi ve Arsalar
34.880.000 34.880.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
389.656 440.485
Binalar
43.387.317 43.935.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
99.658.649 103.565.602
Taşıtlar
466.076 578.520
Mobilya ve Demirbaşlar
781.500 781.859
Yapılmakta Olan Yatırımlar
0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
54.117 65.328
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Şerefiye
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
5.305 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.305 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
190.871.647 195.495.821
TOPLAM VARLIKLAR
836.891.434 653.957.767
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 213.049.550 117.448.000
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 213.049.550 117.448.000
Banka Kredileri
213.049.550 117.448.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Banka Kredileri
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
15 210.987 317.138
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
210.987 317.138
Ticari Borçlar
6.766.591 11.923.135
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 19.087
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 6.766.591 11.904.048
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 1.275.863 1.043.469
Diğer Borçlar
117.822 62.413
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 62.188 41.019
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 55.634 21.394
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
14 0 171.220
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 171.220
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.903.905 2.041.196
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.903.905 2.041.196
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.263.817 1.131.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 601.249 683.764
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 662.568 447.640
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 25.569.487 14.539.930
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
25.569.487 14.539.930
ARA TOPLAM
253.158.022 148.677.905
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
253.158.022 148.677.905
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 182.239 182.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
182.239 182.239
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 5.707.677 5.729.848
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.707.677 5.729.848
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 15.319.710 16.710.723
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.209.626 22.622.810
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
274.367.648 171.300.715
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19 562.523.786 482.657.052
Ödenmiş Sermaye
20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13.585.608 13.585.608
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
122.399.461 121.164.965
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
122.399.461 121.164.965
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
121.848.823 121.848.823
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
550.638 -683.858
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.012.926 14.112.961
Yasal Yedekler
16.012.926 14.112.961
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
291.893.553 228.146.276
Net Dönem Karı veya Zararı
98.632.238 85.647.242
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
562.523.786 482.657.052
TOPLAM KAYNAKLAR
836.891.434 653.957.767
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 20.000.000 13.585.608 43.807.380 -1.743.024 13.212.979 173.522.959 65.523.299 327.909.201 327.909.201
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
899.982 64.623.317 -65.523.299 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.249.304 22.777.690 24.026.994 24.026.994
Dönem Karı (Zararı)
22.777.690 22.777.690 22.777.690
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.249.304 1.249.304 1.249.304
Kar Payları
-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
19 20.000.000 13.585.608 43.807.380 -493.720 14.112.961 228.146.276 22.777.690 341.936.195 341.936.195
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 20.000.000 13.585.608 121.848.823 -683.858 14.112.961 228.146.276 85.647.242 482.657.052 482.657.052
Transferler
1.899.965 83.747.277 -85.647.242 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.234.496 98.632.238 99.866.734 99.866.734
Dönem Karı (Zararı)
98.632.238 98.632.238 98.632.238
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.234.496 1.234.496 1.234.496
Kar Payları
-20.000.000 -20.000.000 -20.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
19 20.000.000 13.585.608 121.848.823 550.638 16.012.926 291.893.553 98.632.238 562.523.786 562.523.786
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-52.613.836 -39.614.852
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
648.317.690 320.576.397
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
7,20 621.112.537 233.233.824
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
22 27.205.153 87.342.573
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-687.327.672 -322.973.657
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
7,20 -665.757.462 -304.215.145
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
22 -21.570.210 -18.758.512
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-39.009.982 -2.397.260
Ödenen Faiz
22,23 -10.649.003 -36.265.508
Alınan Faiz
22,23 38.136.407 578.526
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24,11 -36.359.018 -2.833.199
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.732.240 1.302.589
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.191.568 -2.676.911
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 32.391
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 32.391
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.191.568 -2.709.302
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.191.568 -2.709.302
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.882.197 24.303.700
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
63.882.197 34.303.700
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
15 63.882.197 34.303.700
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
-20.000.000 -10.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.923.207 -17.988.063
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.923.207 -17.988.063
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 126.570.979 163.129.928
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 116.647.772 145.141.865
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
19 98.632.238 22.777.690 50.123.590 10.151.797
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.234.496 1.249.304 -79.939 -167.220
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 1.603.242 1.601.672 -103.816 -214.385
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-368.746 -352.368 23.877 47.165
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-368.746 -352.368 23.877 47.165
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.234.496 1.249.304 -79.939 -167.220
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
99.866.734 24.026.994 50.043.651 9.984.577
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
99.866.734 24.026.994 50.043.651 9.984.577
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955130
BIST