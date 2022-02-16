***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
16.02.2022 18:42
***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 1.296.453.339 571.388.766
Satışların Maliyeti
20 -997.726.273 -466.520.500
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
298.727.066 104.868.266
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
0 0
Kambiyo Gelirleri
0 0
Faiz Gelirleri
0 0
Kar Payı Gelirleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
0 0
Kambiyo Giderleri
0 0
Faiz Giderleri
0 0
Kar Payı Giderleri
0 0
Karşılık Giderleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
298.727.066 104.868.266
Genel Yönetim Giderleri
21 -6.270.810 -5.592.311
Pazarlama Giderleri
21 -81.849.935 -30.339.274
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 162.300.502 53.235.676
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -54.143.343 -38.721.231
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
318.763.480 83.451.126
Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark
0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33.635 9.305.102
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -1.811.619
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
318.797.115 90.944.609
Finansman Gelirleri
23 140.471.695 78.883.336
Finansman Giderleri
23 -214.665.207 -70.345.484
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
244.603.603 99.482.461
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-48.273.020 -13.835.219
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -49.265.339 -14.339.163
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 992.319 503.944
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
196.330.583 85.647.242
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
196.330.583 85.647.242
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
19 196.330.583 85.647.242
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 157.493.591 126.570.979
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
340.908.343 168.109.637
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 44.396 30.760
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 340.863.947 168.078.877
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 13.263.176 686.091
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.263.176 686.091
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
2.018.000 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
14 2.018.000 0
Stoklar
9 334.183.729 134.553.920
Peşin Ödenmiş Giderler
10 13.122.604 14.162.848
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13.122.604 14.162.848
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 36.364.997 8.767.032
Diğer Dönen Varlıklar
11 5.026.156 5.611.439
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
5.026.156 5.611.439
ARA TOPLAM
902.380.596 458.461.946
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
902.380.596 458.461.946
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yans 0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 248.895 248.895
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 15.610 5.132
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.610 5.132
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 10.995.000 10.995.000
Maddi Duran Varlıklar
13 178.101.518 184.246.794
Arazi ve Arsalar
34.880.000 34.880.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
337.985 440.485
Binalar
42.833.616 43.935.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
98.223.492 103.565.602
Taşıtlar
351.767 578.520
Mobilya ve Demirbaşlar
1.430.872 781.859
Yapılmakta Olan Yatırımlar
0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
43.786 65.328
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Şerefiye
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
189.361.023 195.495.821
TOPLAM VARLIKLAR
1.091.741.619 653.957.767
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 327.148.500 117.448.000
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 327.148.500 117.448.000
Banka Kredileri
327.148.500 117.448.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Banka Kredileri
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
15 1.062.768 317.138
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
1.062.768 317.138
Ticari Borçlar
23.198.546 11.923.135
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 19.087
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 23.198.546 11.904.048
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 1.248.360 1.043.469
Diğer Borçlar
57.258 62.413
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 44.172 41.019
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 13.086 21.394
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
14 0 171.220
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 171.220
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 6.717.860 2.041.196
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.717.860 2.041.196
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.234.523 1.131.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 648.563 683.764
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.585.960 447.640
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 49.518.704 14.539.930
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
49.518.704 14.539.930
ARA TOPLAM
411.186.519 148.677.905
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
411.186.519 148.677.905
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 0 182.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 182.239
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 5.314.356 5.729.848
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.314.356 5.729.848
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 9.566.062 16.710.723
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.880.418 22.622.810
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
426.066.937 171.300.715
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19 665.674.682 482.657.052
Ödenmiş Sermaye
20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13.585.608 13.585.608
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
127.852.012 121.164.965
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
127.852.012 121.164.965
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
128.070.259 121.848.823
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-218.247 -683.858
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.012.926 14.112.961
Yasal Yedekler
16.012.926 14.112.961
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
291.893.553 228.146.276
Net Dönem Karı veya Zararı
196.330.583 85.647.242
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
665.674.682 482.657.052
TOPLAM KAYNAKLAR
1.091.741.619 653.957.767
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 20.000.000 13.585.608 43.807.380 -1.743.024 13.212.979 173.522.959 65.523.299 327.909.201 327.909.201
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
899.982 64.623.317 -65.523.299 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
78.041.443 1.059.166 85.647.242 164.747.851 164.747.851
Dönem Karı (Zararı)
85.647.242 85.647.242 85.647.242
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
78.041.443 1.059.166 79.100.609 79.100.609
Kar Payları
-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
19 20.000.000 13.585.608 121.848.823 -683.858 14.112.961 228.146.276 85.647.242 482.657.052 482.657.052
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 20.000.000 13.585.608 121.848.823 -683.858 ler
1.899.965 83.747.277 -85.647.242 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.221.436 465.611 196.330.583 203.017.630 203.017.630
Dönem Karı (Zararı)
196.330.583 196.330.583 196.330.583
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.221.436 465.611 6.687.047 6.687.047
Kar Payları
-20.000.000 -20.000.000 -20.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
19 20.000.000 13.585.608 128.070.259 -218.247 16.012.926 291.893.553 196.330.583 665.674.682 665.674.682
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.639.449 -124.302.071
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
1.609.342.079 814.678.588
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
7,20 1.543.643.260 785.950.172
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
22 65.698.819 28.728.416
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-1.637.644.883 -817.879.068
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
7,20 -1.603.781.655 -773.545.962
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
22 -33.863.228 -44.333.106
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-28.302.804 -3.200.480
Ödenen Faiz
22,23 -37.288.116 -166.283.827
Alınan Faiz
22,23 157.562.945 87.084.657
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24,11 -79.863.178 -40.579.647
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.530.602 -1.322.774
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.722.587 -22.514.978
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
105.085 264.384
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 105.085 264.384
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.827.672 -22.779.362
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -5.827.672 -22.779.362
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.005.750 110.258.100
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
41.005.750 120.258.100
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
15 41.005.750 120.258.100
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
-20.000.000 -10.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.922.612 -36.558.949
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.922.612 -36.558.949
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 126.570.979 163.129.928
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 157.493.591 126.570.979
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
19 196.330.583 85.647.242
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.687.046 79.100.609
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 93.573.708
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 604.689 1.323.958
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.082.357 -15.797.057
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
6.221.436 -15.532.265
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-139.079 -264.792
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.687.046 79.100.609
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
203.017.629 164.747.851
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
203.017.629 164.747.851
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002169
BIST