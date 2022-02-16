***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 1.296.453.339 571.388.766Satışların Maliyeti20 -997.726.273 -466.520.500TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)298.727.066 104.868.266Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri0 0Kambiyo Gelirleri0 0Faiz Gelirleri0 0Kar Payı Gelirleri0 0Türev Finansal İşlemlerden Kazanç0 0Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir0 0Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir0 0Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri0 0Kambiyo Giderleri0 0Faiz Giderleri0 0Kar Payı Giderleri0 0Karşılık Giderleri0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler0 0Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler0 0Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları0 0BRÜT KAR (ZARAR)298.727.066 104.868.266Genel Yönetim Giderleri21 -6.270.810 -5.592.311Pazarlama Giderleri21 -81.849.935 -30.339.274Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 162.300.502 53.235.676Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -54.143.343 -38.721.231Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)318.763.480 83.451.126Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark0 0İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33.635 9.305.102Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -1.811.619TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 0İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)0 0İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)0 0Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)318.797.115 90.944.609Finansman Gelirleri23 140.471.695 78.883.336Finansman Giderleri23 -214.665.207 -70.345.484Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)244.603.603 99.482.461Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-48.273.020 -13.835.219Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -49.265.339 -14.339.163Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 992.319 503.944SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)196.330.583 85.647.242DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)196.330.583 85.647.242Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları19 196.330.583 85.647.242Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 157.493.591 126.570.979Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar340.908.343 168.109.637İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 44.396 30.760İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 340.863.947 168.078.877Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar8 13.263.176 686.091İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13.263.176 686.091Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar2.018.000 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar14 2.018.000 0Stoklar9 334.183.729 134.553.920Peşin Ödenmiş Giderler10 13.122.604 14.162.848İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13.122.604 14.162.848Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 36.364.997 8.767.032Diğer Dönen Varlıklar11 5.026.156 5.611.439İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar5.026.156 5.611.439ARA TOPLAM902.380.596 458.461.946TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR902.380.596 458.461.946DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yans 0 0İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar5 248.895 248.895Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar8 15.610 5.132İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar15.610 5.132Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 10.995.000 10.995.000Maddi Duran Varlıklar13 178.101.518 184.246.794Arazi ve Arsalar34.880.000 34.880.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri337.985 440.485Binalar42.833.616 43.935.000Tesis, Makine ve Cihazlar98.223.492 103.565.602Taşıtlar351.767 578.520Mobilya ve Demirbaşlar1.430.872 781.859Yapılmakta Olan YatırımlarDiğer Maddi Duran Varlıklar43.786 65.328Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Şerefiye0 0Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR189.361.023 195.495.821TOPLAM VARLIKLAR1.091.741.619 653.957.767KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar15 327.148.500 117.448.000İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar15 327.148.500 117.448.000Banka Kredileri327.148.500 117.448.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Banka Kredileri0 0Diğer Finansal Yükümlülükler15 1.062.768 317.138Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler1.062.768 317.138Ticari Borçlar23.198.546 11.923.135İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 19.087İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 23.198.546 11.904.048Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 1.248.360 1.043.469Diğer Borçlar57.258 62.413İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 44.172 41.019İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 13.086 21.394Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar14 0 171.220Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 171.220Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 6.717.860 2.041.196İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.717.860 2.041.196Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 0Kısa Vadeli Karşılıklar2.234.523 1.131.404Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 648.563 683.764Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 1.585.960 447.640Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 49.518.704 14.539.930İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler49.518.704 14.539.930ARA TOPLAM411.186.519 148.677.905TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER411.186.519 148.677.905UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 0 182.239İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 182.239Uzun Vadeli Karşılıklar16 5.314.356 5.729.848Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar5.314.356 5.729.848Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 9.566.062 16.710.723Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.880.418 22.622.810TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER426.066.937 171.300.715ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar19 665.674.682 482.657.052Ödenmiş Sermaye20.000.000 20.000.000Sermaye Düzeltme Farkları13.585.608 13.585.608Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)127.852.012 121.164.965Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)127.852.012 121.164.965Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)128.070.259 121.848.823Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-218.247 -683.858Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.012.926 14.112.961Yasal Yedekler16.012.926 14.112.961Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları291.893.553 228.146.276Net Dönem Karı veya Zararı196.330.583 85.647.242TOPLAM ÖZKAYNAKLAR665.674.682 482.657.052TOPLAM KAYNAKLAR1.091.741.619 653.957.767Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 20.000.000 13.585.608 43.807.380 -1.743.024 13.212.979 173.522.959 65.523.299 327.909.201 327.909.201Hatalara İlişkin DüzeltmelerTransferler899.982 64.623.317 -65.523.299 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)78.041.443 1.059.166 85.647.242 164.747.851 164.747.851Dönem Karı (Zararı)85.647.242 85.647.242 85.647.242Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)78.041.443 1.059.166 79.100.609 79.100.609Kar Payları-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000Dönem Sonu Bakiyeler19 20.000.000 13.585.608 121.848.823 -683.858 14.112.961 228.146.276 85.647.242 482.657.052 482.657.052Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 20.000.000 13.585.608 121.848.823 -683.858 ler1.899.965 83.747.277 -85.647.242 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.221.436 465.611 196.330.583 203.017.630 203.017.630Dönem Karı (Zararı)196.330.583 196.330.583 196.330.583Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)6.221.436 465.611 6.687.047 6.687.047Kar Payları-20.000.000 -20.000.000 -20.000.000Dönem Sonu Bakiyeler19 20.000.000 13.585.608 128.070.259 -218.247 16.012.926 291.893.553 196.330.583 665.674.682 665.674.682Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.639.449 -124.302.071İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları1.609.342.079 814.678.588Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri7,20 1.543.643.260 785.950.172Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri22 65.698.819 28.728.416İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-1.637.644.883 -817.879.068Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler7,20 -1.603.781.655 -773.545.962Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları22 -33.863.228 -44.333.106Faaliyetlerden Net Nakit Akışları-28.302.804 -3.200.480Ödenen Faiz22,23 -37.288.116 -166.283.827Alınan Faiz22,23 157.562.945 87.084.657Vergi İadeleri (Ödemeleri)24,11 -79.863.178 -40.579.647Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3.530.602 -1.322.774YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.722.587 -22.514.978Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri105.085 264.384Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 105.085 264.384Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.827.672 -22.779.362Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -5.827.672 -22.779.362Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.005.750 110.258.100Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri41.005.750 120.258.100Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri15 41.005.750 120.258.100Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Ödenen Temettüler-20.000.000 -10.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)30.922.612 -36.558.949NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)30.922.612 -36.558.949DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 126.570.979 163.129.928DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 157.493.591 126.570.979Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)19 196.330.583 85.647.242DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar6.687.046 79.100.609Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 93.573.708Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 604.689 1.323.958Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6.082.357 -15.797.057Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi6.221.436 -15.532.265Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-139.079 -264.792Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.687.046 79.100.609TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)203.017.629 164.747.851Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları203.017.629 164.747.851http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002169BIST