***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3,21 1.243.152.409 513.028.805 681.099.658 293.396.022Satışların Maliyeti3,21 -857.690.893 -388.316.487 -484.965.541 -220.691.166TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)385.461.516 124.712.318 196.134.117 72.704.856Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri0 0 0 0Kambiyo Gelirleri0 0 0 0Faiz Gelirleri0 0 0 0Kar Payı Gelirleri0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Kazanç0 0 0 0Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir0 0 0 0Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir0 0 0 0Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir0 0 0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri0 0 0 0Kambiyo Giderleri0 0 0 0Faiz Giderleri0 0 0 0Kar Payı Giderleri0 0 0 0Karşılık Giderleri0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0 0 0Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler0 0 0 0Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler0 0 0 0Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler0 0 0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)385.461.516 124.712.318 196.134.117 72.704.856Genel Yönetim Giderleri22 -7.732.482 -2.865.739 -5.319.639 -1.312.1300 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 109.678.085 42.919.326 57.365.328 17.776.073Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -33.663.956 -14.698.045 -14.383.671 -6.333.937Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)359.230.645 122.856.616 174.773.322 67.078.802Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 300.070 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0 0 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 0 0 0İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)359.530.715 122.856.616 174.773.322 67.078.802Finansman Gelirleri25 73.180.047 44.098.239 33.3256.784.123 98.632.238 118.775.895 50.123.590DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)256.784.123 98.632.238 118.775.895 50.123.590Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları256.784.123 98.632.238 118.775.895 50.123.590Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 237.862.932 157.493.591Finansal Yatırımlar1.666.140 0Vadeli Mevduatlar5 1.666.140 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar378.741.244 340.908.343İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 626.822 44.396İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 378.114.422 340.863.947Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar8 3.115.157 13.263.176İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.115.157 13.263.176Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar1.038.330 2.018.000Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar14 1.038.330 2.018.000Stoklar9 615.588.976 334.183.729Peşin Ödenmiş Giderler10 48.253.703 13.122.604İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler48.253.703 13.122.604Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 28.934.465 36.364.997Diğer Dönen Varlıklar11 22.160.913 5.026.156İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar22.160.913 5.026.156ARA TOPLAM1.337.361.860 902.380.596TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.337.361.860 902.380.596DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar5 248.895 248.895Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar8 15.610 15.610İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar15.610 15.610Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 10.995.000 10.995.000Maddi Duran Varlıklar13 172.873.074 178.101.518Arazi ve Arsalar34.880.000 34.880.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri287.156 337.985Binalar42.288.942 42.833.616Tesis, Makine ve Cihazlar93.490.693 98.223.492Taşıtlar252.557 351.767Mobilya ve Demirbaşlar1.600.301 1.430.872Yapılmakta Olan Yatırımlar22.764 0Diğer Maddi Duran Varlıklar50.661 43.786Maddi Olmayan Duran Varlıklar18.788 0Şerefiye0 0Bilgisayar Yazılımları14 18.788 0Peşin Ödenmiş Giderler10 87.737 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler87.737 0Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR184.239.104 189.361.023TOPLAM VARLIKLAR1.521.600.964 1.091.741.619KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar15 499.460.850 327.148.500İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar15 499.460.850 327.148.500Banka Kredileri499.460.850 327.148.500Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Banka Kredileri0 0Diğer Finansal Yükümlülükler15 3.534.911 1.062.768Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler3.534.911 1.062.768Ticari Borçlar42.659.554 23.198.546İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 42.659.554 23.198.546Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 2.751.532 1.248.360Diğer Borçlar65.786 57.258İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 62.812 44.172İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 2.974 13.086Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülüklerri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.029.265 6.717.860Dönem 1.099.418 648.563Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 1.045.776 1.585.960Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 58.979.242 49.518.704İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler58.979.242 49.518.704ARA TOPLAM619.626.334 411.186.519TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER619.626.334 411.186.519UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar16 8.062.138 5.314.356Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8.062.138 5.314.356Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 8.378.817 9.566.062Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.440.955 14.880.418TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER636.067.289 426.066.937ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar19 885.533.675 665.674.682Ödenmiş Sermaye20.000.000 20.000.000Sermaye Düzeltme Farkları13.585.608 13.585.608Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)125.926.882 127.852.012Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)125.926.882 127.852.012Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)128.070.259 128.070.259Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.143.377 -218.247Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19.412.864 16.012.926Yasal Yedekler19.412.864 16.012.926Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları449.824.198 291.893.553Net Dönem Karı veya Zararı256.784.123 196.330.583TOPLAM ÖZKAYNAKLAR885.533.675 665.674.682TOPLAM KAYNAKLAR1.521.600.964 1.091.741.619Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 20.000.000 13.585.608 121.848.823 -683.858 14.112.961 228.146.276 85.647.242 482.657.052 482.657.052Hatalara İlişkin DüzeltmelerTransferler1.899.965 83.747.277 -85.647.242 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.234.496 98.632.238 99.866.734 99.866.734Dönem Karı (Zararı)98.632.238 98.632.238 98.632.238Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.234.496 1.234.496 1.234.496Kar Payları-20.000.000 -20.000.000 -20.000.000Dönem Sonu Bakiyeler20 20.000.000 13.585.608 121.848.823 550.638 16.012.926 291.893.553 98.632.238 562.523.786 562.523.786Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 20.000.000 13.585.608 128.070.259 -218.247 16.012.926 291.893.553 196.330.583 665.674.682 665.674.682Transferler3.399.938 192.930.645 -196.330.583 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.925.130 256.784.123 254.858.993 254.858.993Dönem Karı (Zararı)256.784.123 256.784.123 256.784.123Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.925.130 -1.925.130 -1.925.130Kar Payları-35.000.000 -35.000.000 -35.000.000Dönem Sonu Bakiyeler20 20.000.000 13.585.608 128.070.259 -2.143.377 19.412.864 449.824.198 256.784.123 885.533.675 885.533.675Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI93.868.012 -52.613.836İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları1.759.856.053 648.317.690Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri7,21 1.746.210.712 621.112.537Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri23 13.645.341 27.205.153İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-1.628.215.443 -687.327.672Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler7,21 -1.614.748.913 -665.757.462Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları23 -13.466.530 -21.570.210Faaliyetlerden Net Nakit Akışları131.640.610 -39.009.982Ödenen Faiz25 -4.266.474 -10.649.003Alınan Faiz25 62.205.718 38.136.407Vergi İadeleri (Ödemeleri)11,26 -76.318.794 -36.359.018Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-19.393.048 -4.732.240YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-906.779 -1.191.568Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16.943 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 16.943 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-923.722 -1.191.568Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -903.722 -1.191.568Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -20.000 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.591.892 43.882.197Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri22.408.108 63.882.197Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri16 22.408.108 63.882.197Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Ödenen Temettüler-35.000.000 -20.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)80.369.341 -9.923.207NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)80.369.341 -9.923.207DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 157.493.591 126.570.979DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 237.862.932 116.647.772Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)20 256.784.123 98.632.238 118.775.895 50.123.590DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.925.129 1.234.496 -1.454.431 -79.939Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -2.500.168 1.603.242 -1.888.871 -103.816Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler575.039 -368.746 434.440 23.877Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi575.039 -368.746 434.440 23.877Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.925.129 1.234.496 -1.454.431 -79.939TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)254.858.994 99.866.734 117.321.464 50.043.651Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları254.858.994 99.866.734 117.321.464 50.043.651http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052016BIST