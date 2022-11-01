***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3,21 1.810.063.484 837.071.129 566.911.076 324.042.324Satışların Maliyeti3,21 -1.314.523.407 -646.000.956 -456.832.514 -257.684.469TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)495.540.077 191.070.173 110.078.562 66.357.855Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri0 0 0 0Kambiyo Gelirleri0 0 0 0Faiz Gelirleri0 0 0 0Kar Payı Gelirleri0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Kazanç0 0 0 0Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir0 0 0 0Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir0 0 0 0Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir0 0 0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri0 0 0 0Kambiyo Giderleri0 0 0 0Faiz Giderleri0 0 0 0Kar Payı Giderleri0 0 0 0Karşılık Giderleri0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0 0 0Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler0 0 0 0Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler0 0 0 0Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler0 0 0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)495.540.077 191.070.173 110.078.562 66.357.855Genel Yönetim Giderleri22 -10.349.786 -4.763.910 -2.617.304 -1.898.171Pazarlama Giderleri22 -148.141.138 -50.847.232 -53.628.619 -23.635.988Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 150.480.443 62.949.078 40.802.357 20.063.387Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -48.999.888 -20.404.181 -15.335.932 -5.706.136Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)438.529.708 178.003.928 79.299.064 55.180.947Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 2.938.351 85.625 2.638.281 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0 0 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 0 0 0İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)441.468.059 178.089.553 81.937.345 55.180.947Finansman Gelirleri25 97.665.995 62.627.396 24.485.947 18.529.157Finansman Giderleri25 -169.003.299 -65.881.943 -48.990.971 -21.175.044Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)370.130.755 174.835.006 57.432.321 52.535.060Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-66.309.883 -35.402.413 -10.395.573 -11.786.695Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -66.221.883 -36.299.603 -9.695.367 -10.924.127Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -88.000 897.190 -700.206 -862.568SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)303.820.872 139.432.593 47.036.748 40.748.365DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)303.820.872 139.432.593 47.036.748 40.748.365Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları20 303.820.872 139.432.593 47.036.748 40.748.365Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 122.712.549 157.493.591Finansal Yatırımlar5 103.889.907Vadeli Mevduatlar103.889.907Ticari Alacaklar340.737.939 340.908.343İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 105.523 44.396İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 340.632.416 340.863.947Diğer Alacaklar11.962.902 13.263.176İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklarİlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 11.962.902 13.263.176Türev Araçlar823.221 2.018.000Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar15 823.221 2.018.000Stoklar9 653.190.126 334.183.729Peşin Ödenmiş Giderler41.621.343 13.122.604İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 41.621.343 13.122.604Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 56.536.836 36.364.997Diğer Dönen Varlıklar15.278.042 5.026.156İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11 15.278.042 5.026.156ARA TOPLAM1.346.752.865 902.380.596TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.346.752.865 902.380.596DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar5 248.895 248.895Diğer Alacaklar15.610 15.610İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 15.610 15.610Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 10.995.000 10.995.000Maddi Duran Varlıklar13 185.881.939 178.101.518Arazi ve Arsalar34.880.000 34.880.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri261.321 337.985Binalar42.012.092 42.833.616Tesis, Makine ve Cihazlar95.604.553 98.223.492Taşıtlar640.279 351.767Mobilya ve Demirbaşlar1.712.217 1.430.872Yapılmakta Olan Yatırımlar10.726.268Diğer Maddi Duran Varlıklar45.209 43.786Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 17.125Bilgisayar Yazılımları17.125Peşin Ödenmiş Giderler10 87.736İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler87.736TOPLAM DURAN VARLIKLAR197.246.305 189.361.023TOPLAM VARLIKLAR1.543.999.170 1.091.741.619KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar16 479.023.175 327.148.500İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar479.023.175 327.148.500Banka Kredileri479.023.175 327.148.500Diğer Finansal Yükümlülükler3.259.124 1.062.768Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler16 3.259.124 1.062.768Ticari Borçlar26.967.108 23.198.546İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9.994İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 26.957.114 23.198.546Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 3.028.773 1.248.360Diğer Borçlar104.740 57.258İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 62.812 44.172İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 41.928 13.086Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.824.456 6.717.860İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 10.824.456 6.717.860Kısa Vadeli Karşılıklar2.979.186 2.234.523Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 1.466.310 648.563Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 1.512.876 1.585.960Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler68.090.216 49.518.704İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 68.090.216 49.518.704ARA TOPLAM594.276.778 411.186.519TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER594.276.778 411.186.519UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar10.374.230 5.314.356Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 10.374.230 5.314.356Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 8.549.727 9.566.062TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.923.957 14.880.418TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER613.200.735 426.066.937ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar930.798.435 665.674.682Ödenmiş Sermaye20.000.000 20.000.000Sermaye Düzeltme Farkları20 13.585.608 13.585.608Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)124.154.893 127.852.012Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)124.154.893 127.852.012Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)128.070.259 128.070.259Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.915.366 -218.247Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19.412.864 16.012.926Yasal Yedekler19.412.864 16.012.926Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları449.824.198 291.893.553Net Dönem Karı veya Zararı303.820.872 196.330.583TOPLAM ÖZKAYNAKLAR930.798.435 665.674.682TOPLAM KAYNAKLAR1.543.999.170 1.091.741.619Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 20.000.000 13.585.608 121.848.823 -683.858 14.112.961 228.146.276 85.647.242 482.657.052 482.657.052Transferler1.899.965 83.747.277 -85.647.242 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.077.041 683.885 139.432.593 146.193.519 146.193.519Dönem Karı (Zararı)139.432.593 139.432.593 139.432.593Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)6.077.041 683.885 6.760.926 6.760.926Kar Payları-20.000.000 -20.000.000 -20.000.000Dönem Sonu Bakiyeler20 20.000.000 13.585.608 127.925.864 27 16.012.926 291.893.553 139.432.593 608.850.571 608.850.571Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 20.000.000 13.585.608 128.070.259 -218.247 16.012.926 291.893.553 196.330.583 665.674.682 665.674.682Transferler3.399.938 192.930.645 -196.330.583 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.697.119 303.820.872 300.123.753 300.123.753Dönem Karı (Zararı)303.820.872 303.820.872 303.820.872Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.697.119 -3.697.119 -3.697.119Kar Payları-35.000.000 -35.000.000 -35.000.000Dönem Sonu Bakiyeler20 20.000.000 13.585.608 128.070.259 -3.915.366 19.412.864 449.824.198 303.820.872 930.798.435 930.798.435Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI60.560.586 -80.970.104İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları2.221.512.425 1.066.912.986Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri7,21 2.203.879.574 1.017.634.757Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri23 17.632.851 49.278.229İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-2.103.373.581 -1.119.597.325Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler7,21 -2.075.763.705 -1.090.271.179Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları23 -27.609.876 -29.326.146Faaliyetlerden Net Nakit Akışları118.138.844 -52.684.339Ödenen Faiz25 -5.794.032 -18.722.047Alınan Faiz25 86.512.329 47.218.577Vergi İadeleri (Ödemeleri)11,26 -117.061.569 -58.603.356Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-21.234.986 1.821.061YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-17.038.377 -4.140.300Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri30.684 105.085Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 30.684 105.085Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-17.069.061 -4.245.385Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-17.049.061 -4.245.385Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-20.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-78.303.251 112.843.990Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-43.303.251 132.843.990Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri16 -43.303.251 132.843.990Ödenen Temettüler16 -35.000.000 -20.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-34.781.042 27.733.586NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-34.781.042 27.733.586DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 157.493.591 126.570.979DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 122.712.549 154.304.565Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)20 303.820.872 139.432.593 47.036.748 40.748.365DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.697.119 6.760.926 -1.771.990 -550.611Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -4.801.454 888.162 -2.301.285 -715.080Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler0 0 0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.104.335 5.872.764 529.295 164.469Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 6.077.041 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 0 0 0Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi1.104.335 -204.277 529.295 164.469Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi0 0 0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0 0 0Edinimi veya Yüklenimi Finansal Riskten Korunan Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Tahmini İşlemin Konusunu Oluşturan Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) Defter Değerine Özkaynaklardan Çıkarılarak Eklenen Tutar0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunmadaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklerdeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.697.119 6.760.926 -1.771.990 -550.611TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)300.123.753 146.193.519 45.264.758 40.197.754Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları300.123.753 146.193.519 45.264.758 40.197.754http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075992BIST