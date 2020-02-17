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***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

17.02.2020 18:12
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***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
29 nolu dipnot
Değişikliğin Nedeni
29 nolu dipnot düzeltmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar

14.02.2020 tarihinde Kamuya açıklanmış olan "01.01.2019 – 31.12.2019 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara" ilişkin 29 numaralı "  Satışlar - Satışların Maliyeti" dipnotunda sehven hatalı bildirim yapılmış olup, Boru ve sac satışları kaleminde gözükmesi gereken tutar, diğer satışlar arasında gösterildiği anlaşılmıştır. Bu düzeltmeler Şirketimiz bilanço ve net dönem karını değiştirmemektedir. Düzeltilmiş dipnotun yer aldığı 2019 Finansal Tablo ve Raporları ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819640


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GSRAY 3,45 1.121.728.778 % 19,79  
YKGYO 3,62 44.775.766 % 16,40  
GUBRF 18,08 399.171.773 % 15,82  
GYHOL 29,40 1.348.750 % 14,84  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8498 7,8892 % -0,34  
Frank 6,1419 6,1789 % 0,01  
Riyal 1,6085 1,6165 % -0,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.582 1.582 -0,58  
Altın Gr. 308 308 -0,30  
Cumhuriyet 2.038 2.068 3,00  
Tam 2.029 2.080 -1,11  
Yarım 981 1.006 -0,53  
Çeyrek 492 503 -0,27  
Gümüş.Ons 17,77 17,82 0,07  
Gümüş Gr. 3,46 3,47 0,01  
B. Petrol 57,27 57,27 -0,06  
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