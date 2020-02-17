***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
17.02.2020 18:12
***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
29 nolu dipnot
Değişikliğin Nedeni
29 nolu dipnot düzeltmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar
14.02.2020 tarihinde Kamuya açıklanmış olan "01.01.2019 – 31.12.2019 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara" ilişkin 29 numaralı " Satışlar - Satışların Maliyeti" dipnotunda sehven hatalı bildirim yapılmış olup, Boru ve sac satışları kaleminde gözükmesi gereken tutar, diğer satışlar arasında gösterildiği anlaşılmıştır. Bu düzeltmeler Şirketimiz bilanço ve net dönem karını değiştirmemektedir. Düzeltilmiş dipnotun yer aldığı 2019 Finansal Tablo ve Raporları ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819640
BIST
18:05120.792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 640,42
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
18:056,0503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0040
|Açılış
|: 6,0490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
18:056,5559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0052
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
18:05307,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,25
|Açılış
|: 307,84
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|5,59
|317.674.980
|% 19,96
|
|GSRAY
|3,45
|1.121.728.778
|% 19,79
|
|YKGYO
|3,62
|44.775.766
|% 16,40
|
|GUBRF
|18,08
|399.171.773
|% 15,82
|
|GYHOL
|29,40
|1.348.750
|% 14,84
|
|ARDYZ
|15,81
|38.395.305
|% -12,17
|
|HUBVC
|39,58
|58.596.442
|% -8,34
|
|QNBFL
|141,50
|4.123.558
|% -8,12
|
|TLMAN
|13,00
|59.718.019
|% -7,60
|
|TKNSA
|9,06
|71.694.929
|% -6,21
|
|ODAS
|2,36
|1.105.543.236
|% 9,77
|
|PGSUS
|71,95
|209.698.938
|% 3,08
|
|IHLGM
|1,38
|142.022.437
|% 0,00
|
|HDFGS
|3,05
|120.110.842
|% 3,04
|
|TMSN
|7,54
|68.452.241
|% 5,31
|
|IHLGM
|1,38
|142.022.437
|% 0,00
|
|HDFGS
|3,05
|120.110.842
|% 3,04
|
|PEKGY
|3,16
|25.488.427
|% 1,94
|
|BNTAS
|3,45
|23.120.322
|% 0,88
|
|YKSLN
|9,84
|54.757.247
|% -1,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8498
|7,8892
|% -0,34
|
|Frank
|6,1419
|6,1789
|% 0,01
|
|Riyal
|1,6085
|1,6165
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.582
|-0,58
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|
|Tam
|2.029
|2.080
|-1,11
|
|Yarım
|981
|1.006
|-0,53
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,82
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,01
|
|B. Petrol
|57,27
|57,27
|-0,06
|
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