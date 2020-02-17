***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar29 nolu dipnotDeğişikliğin Nedeni29 nolu dipnot düzeltmesiDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYoktur.Açıklamalar14.02.2020 tarihinde Kamuya açıklanmış olan "01.01.2019 – 31.12.2019 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara" ilişkin 29 numaralı " Satışlar - Satışların Maliyeti" dipnotunda sehven hatalı bildirim yapılmış olup, Boru ve sac satışları kaleminde gözükmesi gereken tutar, diğer satışlar arasında gösterildiği anlaşılmıştır. Bu düzeltmeler Şirketimiz bilanço ve net dönem karını değiştirmemektedir. Düzeltilmiş dipnotun yer aldığı 2019 Finansal Tablo ve Raporları ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819640BIST