***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 18.03.2020Genel Kurul Tarihi 18.04.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.04.2020Ülke TürkiyeŞehir KAYSERİİlçe MELİKGAZİAdres Anbar Mahallesi 895.Sokak No:9 Melikgazi / KAYSERİGündem Maddeleri1 - Açılış yoklama2 - Divan Heyeti seçimi3 - Genel Kurul adına zaptı imzalamaya Divan Heyetine yetki verilmesi.4 - 2019 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması5 - 2019 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.7 - Yönetim Kurulu'nun, 2019 yılı karı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması8 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2020 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi9 - Esas sözleşmenin Şirketin Sermayesi başlıklı 7. Maddesine ilişkin tadillerin görüşülmesi ve karara bağlanması10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme esasları" hakkında bilgi verilmesi11 - Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin tespiti12 - Yönetim Kurulu tarafından, 2020 yılı hesaplarının denetimi için seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun onaylanması.13 - 2019 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesi ve karara bağlanması14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,15 - Şirket tarafından 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi16 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'unun 395-396'inci Maddelerinde yazılı, şirketlerle iş yapma ve diğer muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi17 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 ERBOSAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL İLANI VE VEKALETNAME.pdf - İlan MetniEK: 2 BİLGİLENDİRME NOTU.docx.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ .pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarEk AçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu Mahmut ÖZBIYIK'ın başkanlığında toplanarak Aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere, Şirket Olağan Genel Kurulunun 18.04.2020 Cumartesi günü saat 11:00'da Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 Kayseri adresindeki Şirket Merkezimiz toplantı salonunda yapılmasına, 2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal Rapor), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Genel Kurula Katılım Prosedürü ve vekâletname formu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta önce Şirket merkezinde sayın hissedarlarımızın tetkikine hazır bulundurulmasına, Toplantıya asaleten iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletname düzenleyerek toplantıya katılmalarına, Oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830502BIST