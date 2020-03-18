***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.03.2020 18:11
***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 18.03.2020
Genel Kurul Tarihi 18.04.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.04.2020
Ülke Türkiye
Şehir KAYSERİ
İlçe MELİKGAZİ
Adres Anbar Mahallesi 895.Sokak No:9 Melikgazi / KAYSERİ
Gündem Maddeleri
1 - Açılış yoklama
2 - Divan Heyeti seçimi
3 - Genel Kurul adına zaptı imzalamaya Divan Heyetine yetki verilmesi.
4 - 2019 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5 - 2019 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
7 - Yönetim Kurulu'nun, 2019 yılı karı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2020 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi
9 - Esas sözleşmenin Şirketin Sermayesi başlıklı 7. Maddesine ilişkin tadillerin görüşülmesi ve karara bağlanması
10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme esasları" hakkında bilgi verilmesi
11 - Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin tespiti
12 - Yönetim Kurulu tarafından, 2020 yılı hesaplarının denetimi için seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun onaylanması.
13 - 2019 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesi ve karara bağlanması
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15 - Şirket tarafından 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi
16 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'unun 395-396'inci Maddelerinde yazılı, şirketlerle iş yapma ve diğer muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi
17 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ERBOSAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL İLANI VE VEKALETNAME.pdf - İlan Metni
EK: 2 BİLGİLENDİRME NOTU.docx.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ .pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar
Ek Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu Mahmut ÖZBIYIK'ın başkanlığında toplanarak Aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere, Şirket Olağan Genel Kurulunun 18.04.2020 Cumartesi günü saat 11:00'da Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 Kayseri adresindeki Şirket Merkezimiz toplantı salonunda yapılmasına, 2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal Rapor), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Genel Kurula Katılım Prosedürü ve vekâletname formu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta önce Şirket merkezinde sayın hissedarlarımızın tetkikine hazır bulundurulmasına, Toplantıya asaleten iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletname düzenleyerek toplantıya katılmalarına, Oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830502
BIST