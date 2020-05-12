***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olagan Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 14.04.2020Genel Kurul Tarihi 12.05.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.05.2020Ülke TürkiyeŞehir KAYSERİİlçe MELİKGAZİAdres Anbar Mahallesi 895.Sokak No:9 Melikgazi / KAYSERİGündem Maddeleri1 - Açılış yoklama2 - Genel Kurul adına zaptı imzalamaya Divan Heyetine yetki verilmesi.3 - Divan Heyeti seçimi4 - 2019 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması5 - 2019 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.7 - Esas sözleşmenin Şirketin Sermayesi başlıklı 7. Maddesine ilişkin tadillerin görüşülmesi ve karara bağlanması8 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2020 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi9 - Yönetim Kurulu'nun, 2019 yılı karı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme esasları" hakkında bilgi verilmesi11 - Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin tespiti12 - Yönetim Kurulu tarafından, 2020 yılı hesaplarının denetimi için seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun onaylanması.13 - 2019 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesi ve karara bağlanması14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,15 - Şirket tarafından 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi16 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'unun 395-396'inci Maddelerinde yazılı, şirketlerle iş yapma ve diğer muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi17 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 ERBOSAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL İLANI VE VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 BİLGİLENDİRME NOTU.docx (3).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ .pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları a) SPK 'na göre hazırlanmış gelir tablosundaki 2019 yılı dönem karından yasal kayıtlarda yer alan kardan karşılanmak üzere, brüt 10.000.000,00 TL dağıtılmasına buna göre 1.000.176,25 TL'nin A grubu imtiyazlı hisselere brüt, 8.999.823,75 TL'nin C grubu imtiyazsız hisselere brüt olmak üzere toplam dağıtılacak 10.000.000,00 TL'den 1.500.000,00 TL Gelir Vergisi Stopajı ayrıldıktan sonra bakiye kalan net 8.500.000,00 TL'nin 31.05.2020 tarihine kadar kar payı olarak dağıtılmasına, 899.982,38 TL'nin ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, dağıtımdan sonra bakiyenin de olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,b) Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mahmut ÖZBIYIK, Mehmet ÖZBIYIK ve Şaban ALTUNBAĞ, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Mahmut ÖZKAN'ın ve Neşe Necmiye TEMİZ'in seçilmelerine, c) Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı için seçilen Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. arasında imzalanan sözleşmenin kabulüne, karar verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2019 Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Kar Dağıtım Tab 2019.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 3 2019 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844392BIST