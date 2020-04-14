***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirketimizin 18/4/2020 tarihinde saat: 11:00'da, Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 KAYSERİ adresinde gerçekleştirilecek olan genel kurul toplantıya çağrı ilanı 25/03/2020 tarihli ve 10044 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 550 sayfasında yayımlanmıştır. Ancak Genel Kurul'umuzun yapılacağı tarihte, sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi sebebiyle anılan genel kurul toplantımız iptal edilmiştir.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837842BIST