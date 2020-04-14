GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

14.04.2020 15:55
GÜNCEL HABERLER



***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
Şirketimizin 18/4/2020 tarihinde saat: 11:00'da, Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 KAYSERİ adresinde gerçekleştirilecek olan genel kurul toplantıya çağrı ilanı 25/03/2020 tarihli ve 10044 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 550 sayfasında yayımlanmıştır. Ancak Genel Kurul'umuzun yapılacağı tarihte, sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi sebebiyle anılan genel kurul toplantımız iptal edilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837842


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0598.550
Değişim :  2,23% |  2.151,16
Açılış :  97.491  
Önceki Kapanış :  96.399  
En Yüksek
98.630 En Düşük
97.273
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CLEBI 95,70 63.812.915 % 10,00  
PGSUS 61,60 695.214.749 % 10,00  
EPLAS 13,75 104.312 % 10,00  
UZERB 2,86 275.188 % 10,00  
MTRYO 3,52 20.226.234 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5847 8,6278 % 1,74  
Frank 7,0690 7,1115 % 1,47  
Riyal 1,8081 1,8172 % 0,75  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Gr. 380 381 7,54  
Cumhuriyet 2.432 2.493 49,50  
Tam 2.500 2.566 51,10  
Yarım 1.216 1.249 24,80  
Çeyrek 610 624 12,40  
Gümüş.Ons 15,71 15,76 0,33  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru