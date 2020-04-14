***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
14.04.2020 15:55
***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Şirketimizin 18/4/2020 tarihinde saat: 11:00'da, Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 KAYSERİ adresinde gerçekleştirilecek olan genel kurul toplantıya çağrı ilanı 25/03/2020 tarihli ve 10044 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 550 sayfasında yayımlanmıştır. Ancak Genel Kurul'umuzun yapılacağı tarihte, sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi sebebiyle anılan genel kurul toplantımız iptal edilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837842
BIST
18:0598.550
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 2.151,16
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.630
En Düşük
97.273
18:056,8194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0487
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8201
En Düşük
6,7646
18:057,4892
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1061
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4898
En Düşük
7,3720
18:05380,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 7,15
|Açılış
|: 380,14
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
382,27
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|95,70
|63.812.915
|% 10,00
|
|PGSUS
|61,60
|695.214.749
|% 10,00
|
|EPLAS
|13,75
|104.312
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|275.188
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,52
|20.226.234
|% 10,00
|
|PRZMA
|3,92
|42.403.576
|% -9,89
|
|IHEVA
|2,32
|164.138.786
|% -9,73
|
|TACTR
|3,06
|684.706
|% -8,93
|
|BURVA
|18,89
|6.052.195
|% -7,76
|
|NIBAS
|6,30
|494.400
|% -6,25
|
|ASELS
|27,28
|2.473.311.405
|% 9,38
|
|THYAO
|10,90
|2.106.389.765
|% 6,97
|
|GARAN
|8,58
|1.141.913.196
|% 1,42
|
|PGSUS
|61,60
|695.214.749
|% 10,00
|
|PETKM
|3,44
|632.411.128
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,04
|407.932.701
|% 0,99
|
|THYAO
|10,90
|2.106.389.765
|% 6,97
|
|PETKM
|3,44
|632.411.128
|% 1,18
|
|GSRAY
|2,62
|481.892.119
|% 1,55
|
|IHLGM
|1,10
|187.272.537
|% 2,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5847
|8,6278
|% 1,74
|
|Frank
|7,0690
|7,1115
|% 1,47
|
|Riyal
|1,8081
|1,8172
|% 0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|380
|381
|7,54
|
|Cumhuriyet
|2.432
|2.493
|49,50
|
|Tam
|2.500
|2.566
|51,10
|
|Yarım
|1.216
|1.249
|24,80
|
|Çeyrek
|610
|624
|12,40
|
|Gümüş.Ons
|15,71
|15,76
|0,33
|
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