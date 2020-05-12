***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
12.05.2020 18:16
***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Mimarsinan Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 yılı 1. Dönem Kurumlar Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
12/05/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde Vergi Dairesine verilmiş olan gelir tablosu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844548
BIST
18:0599.616
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 1.823,65
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.708
En Düşük
97.740
18:056,9949
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -0,0782
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
18:057,6082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0411
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
18:05384,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -1,80
|Açılış
|: 384,23
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|279,40
|18.686.991
|% 10,00
|
|INFO
|6,38
|27.421.462
|% 10,00
|
|GLRYH
|20,24
|1.673.848
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|1.226.672
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.580
|% 10,00
|
|SERVE
|5,04
|2.003.893
|% -10,00
|
|SEYKM
|10,38
|49.203.887
|% -9,97
|
|BMELK
|4,61
|779.347
|% -9,96
|
|GEDIK
|20,76
|68.271.451
|% -7,49
|
|KRDMA
|2,71
|76.226.905
|% -6,87
|
|GARAN
|7,91
|978.119.700
|% 1,93
|
|ASELS
|27,42
|762.933.895
|% 2,08
|
|MGROS
|32,82
|645.558.848
|% 3,86
|
|ECILC
|5,42
|559.732.626
|% 9,94
|
|AKBNK
|5,61
|549.884.493
|% 0,54
|
|EKGYO
|1,31
|450.304.987
|% 5,65
|
|IHLGM
|1,17
|283.185.488
|% -3,31
|
|KRDMD
|2,39
|384.324.660
|% 1,70
|
|IEYHO
|0,61
|94.330.452
|% 7,02
|
|IHLAS
|0,69
|100.274.197
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5920
|8,6351
|% -1,21
|
|Frank
|7,2042
|7,2476
|% -0,47
|
|Riyal
|1,8573
|1,8666
|% -1,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|11,74
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.518
|-19,40
|
|Tam
|2.544
|2.584
|-19,90
|
|Yarım
|1.241
|1.263
|-9,70
|
|Çeyrek
|621
|632
|-4,80
|
|Gümüş.Ons
|15,59
|15,63
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|29,92
|29,92
|0,29
|
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