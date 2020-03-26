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***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

26.03.2020 12:13
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***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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-
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Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Çelik Hat Boruları
İhaleyi Açan Taraf
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
03/03/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
26/03/2020
İhale Sonucu
Sonuçlandı
İhale Bedeli
5.102.700 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Şirketimiz, 03.03.2020 tarihinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü  tarafından  çelik hat boruları ihalesine katılmış, yapılan ihale sonucunda toplam 3 kalem üründe   en uygun teklifi firmamız verilmiştir.  Toplam tutarı 5.102.700,00 TL bu ürünlerle ilgili olarak sözleşme imzalanarak  şirketimizden satın alınması ilgili bilgilendirme 26.03.2020 tarihi itibariyle şirketimize yapılmıştır       





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832289


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RYGYO 5,39 20.548.704 % 10,00  
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Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
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