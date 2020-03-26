***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
26.03.2020 12:13
***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Çelik Hat Boruları
İhaleyi Açan Taraf
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
03/03/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
26/03/2020
İhale Sonucu
Sonuçlandı
İhale Bedeli
5.102.700 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimiz, 03.03.2020 tarihinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü tarafından çelik hat boruları ihalesine katılmış, yapılan ihale sonucunda toplam 3 kalem üründe en uygun teklifi firmamız verilmiştir. Toplam tutarı 5.102.700,00 TL bu ürünlerle ilgili olarak sözleşme imzalanarak şirketimizden satın alınması ilgili bilgilendirme 26.03.2020 tarihi itibariyle şirketimize yapılmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832289
BIST
13:4889.867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 803,66
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
90.108
En Düşük
88.481
13:486,4445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0288
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5056
En Düşük
6,4061
13:487,0680
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,0833
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1034
En Düşük
6,9707
13:48334,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,00
|Açılış
|: 334,76
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
336,52
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|BAKAB
|6,49
|3.850.229
|% 10,00
|
|SASA
|6,60
|76.830.021
|% 10,00
|
|RYGYO
|5,39
|20.548.704
|% 10,00
|
|TIRE
|4,73
|4.134.742
|% 10,00
|
|GLBMD
|1,65
|1.124.493
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|5.404.352
|% -9,99
|
|ETILR
|1,88
|81.482
|% -9,62
|
|RALYH
|7,25
|10.310
|% -9,38
|
|MMCAS
|0,83
|813
|% -7,78
|
|IHGZT
|3,29
|82.171
|% -7,32
|
|THYAO
|9,14
|889.835.793
|% 4,22
|
|ASELS
|23,66
|448.465.315
|% 0,94
|
|GARAN
|7,69
|435.108.524
|% 2,53
|
|YKBNK
|1,91
|204.590.067
|% 2,14
|
|ECILC
|4,79
|194.598.909
|% 8,62
|
|YKBNK
|1,91
|204.590.067
|% 2,14
|
|THYAO
|9,14
|889.835.793
|% 4,22
|
|IHLGM
|0,83
|63.340.694
|% 7,79
|
|GSRAY
|1,75
|110.902.916
|% 9,37
|
|IHLAS
|0,45
|26.598.460
|% 7,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6615
|7,6999
|% 0,73
|
|Frank
|6,5979
|6,6377
|% 0,87
|
|Riyal
|1,7075
|1,7160
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.614
|1.618
|-1,58
|
|Altın Gr.
|334
|334
|0,30
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,39
|14,45
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|0,01
|
|B. Petrol
|26,92
|26,92
|-0,47
|