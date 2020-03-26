***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuTürkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Çelik Hat Borularıİhaleyi Açan TarafTürkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğüİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi03/03/2020İhalenin Sonuçlandığı Tarih26/03/2020İhale SonucuSonuçlandıİhale Bedeli5.102.700 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimiz, 03.03.2020 tarihinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü tarafından çelik hat boruları ihalesine katılmış, yapılan ihale sonucunda toplam 3 kalem üründe en uygun teklifi firmamız verilmiştir. Toplam tutarı 5.102.700,00 TL bu ürünlerle ilgili olarak sözleşme imzalanarak şirketimizden satın alınması ilgili bilgilendirme 26.03.2020 tarihi itibariyle şirketimize yapılmıştırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832289BIST