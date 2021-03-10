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***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.03.2021 19:32



***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurula sunulacak Kar Dağıtım Önerisi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 10.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 09.04.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERBO00012 Peşin 5.674,9198275 567.491,98275 15 4.823,6818533 482.368,18533
C Grubu, ERBOS, TRAERBOS91G8 Peşin 0,8999982 89,99982 15 0,7649984 76,49984

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERBO00012 0 0
C Grubu, ERBOS, TRAERBOS91G8 0 0

Ek Açıklamalar
10.03.2021 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında
Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ait SPK Tebliği'ne göre hazırlanmış gelir tablosundaki dönem karından yasal kayıtlardan karşılanmak üzere brüt 20.000.000,00 'nin kar payı olarak dağıtılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tab 2020.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917009


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