***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurula sunulacak Kar Dağıtım Önerisi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 10.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 09.04.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERBO00012 Peşin 5.674,9198275 567.491,98275 15 4.823,6818533 482.368,18533C Grubu, ERBOS, TRAERBOS91G8 Peşin 0,8999982 89,99982 15 0,7649984 76,49984Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERBO00012 0 0C Grubu, ERBOS, TRAERBOS91G8 0 0Ek Açıklamalar10.03.2021 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısındaŞirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ait SPK Tebliği'ne göre hazırlanmış gelir tablosundaki dönem karından yasal kayıtlardan karşılanmak üzere brüt 20.000.000,00 'nin kar payı olarak dağıtılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştirEklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Tab 2020.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917009BIST