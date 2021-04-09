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***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.04.2021 16:22



***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım teklifinin genel kurulda görüşülmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 10.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 09.04.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERBO00012 Peşin 5.674,9198275 567.491,98275 15 4.823,6818533 482.368,18533
C Grubu, ERBOS, TRAERBOS91G8 Peşin 0,8999982 89,99982 15 0,7649984 76,49984

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 31.05.2021 02.06.2021 01.06.2021

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERBO00012 0 0
C Grubu, ERBOS, TRAERBOS91G8 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 09.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında SPK 'na göre hazırlanmış gelir tablosundaki 2020 yılı dönem karından yasal kayıtlarda yer alan kardan karşılanmak üzere, brüt 20.000.000,00 TL dağıtılmasına buna göre 2.000.352,49 TL'nin imtiyazlı hisselere brüt, 17.999.647,51 TL'nin imtiyazsız hisselere brüt olmak üzere toplam dağıtılacak 20.000.000,00 TL'den 3.000.000,00 TL Gelir Vergisi Stopajı ayrıldıktan sonra bakiye kalan
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Çeyrek 727 743 -8,03  
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