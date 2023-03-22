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***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.03.2023 18:31
***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurula sunulacak Kar Dağıtım Önerisi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 22.03.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERBO00012 Peşin 5.674,9198275 567.491,98275 10 5.107,4278447 510.742,78447
C Grubu, ERBOS, TRAERBOS91G8 Peşin 0,8999982 89,99982 10 0,8099983 80,99983

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERBO00012 0 0
C Grubu, ERBOS, TRAERBOS91G8 0 0

Ek Açıklamalar
22.03.2022 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında
Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ait SPK Tebliği'ne göre hazırlanmış gelir tablosundaki dönem karından yasal kayıtlardan karşılanmak üzere brüt 20.000.000,00 'nin kar payı olarak dağıtılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tab 2022.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127157


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Tam 8.063 8.162 38,00  
Yarım 3.952 3.994 18,00  
Çeyrek 1.976 1.997 9,00  
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