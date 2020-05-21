***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanına ilişkin Esas Sözleşme değişikliğinin tesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.12.2019İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 40.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 7SPK Başvuru Tarihi 20.12.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 06.01.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.05.2020Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 20.05.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin 12.05.2020 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının, Sermaye Piyasası Kurulu'nca izin verilen geçerlilik süresinin 2020-2024 yılları arasında geçerli olacak şekilde uzatılması ile, mevcut kayıtlı sermaye tavanının 40.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği, Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 20.05.2020 tarihinde tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK kayıtlı sermaye tavan izni onay yazısı.pdfEK: 2 SPK onaylanan esas sözleşme tadil metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846153BIST