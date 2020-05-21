***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.05.2020 10:16
***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanına ilişkin Esas Sözleşme değişikliğinin tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.12.2019
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 40.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 7
SPK Başvuru Tarihi 20.12.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.01.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.05.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 20.05.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 12.05.2020 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının, Sermaye Piyasası Kurulu'nca izin verilen geçerlilik süresinin 2020-2024 yılları arasında geçerli olacak şekilde uzatılması ile, mevcut kayıtlı sermaye tavanının 40.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği, Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 20.05.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK kayıtlı sermaye tavan izni onay yazısı.pdf
EK: 2 SPK onaylanan esas sözleşme tadil metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846153
BIST