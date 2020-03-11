***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
11.03.2020 16:13
***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak , mevcut durum itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827084
BIST
10:5998.261
En Yüksek
|Değişim
|: -2,68%
|| -2.704,90
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
97.558
10:596,2332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0229
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2379
En Düşük
6,2064
10:597,0524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0507
|Açılış
|: 7,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0610
En Düşük
6,9909
10:59328,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 2,19
|Açılış
|: 328,85
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
329,74
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|27.971.400
|% 20,00
|
|ECILC
|4,67
|151.557.208
|% 17,04
|
|SELEC
|8,54
|56.240.145
|% 15,72
|
|PINSU
|2,74
|6.650.011
|% 15,61
|
|DEVA
|11,47
|71.742.807
|% 15,39
|
|HUBVC
|16,73
|15.429.490
|% -16,35
|
|RYGYO
|4,48
|7.296.441
|% -15,95
|
|RYSAS
|4,80
|13.682.354
|% -15,64
|
|ALCTL
|13,74
|5.462.359
|% -15,24
|
|BRKSN
|2,51
|179.420
|% -14,92
|
|THYAO
|8,96
|196.303.927
|% -6,76
|
|ASELS
|24,92
|161.302.238
|% -4,74
|
|ECILC
|4,67
|151.557.208
|% 17,04
|
|MGROS
|24,06
|103.506.502
|% 4,70
|
|DEVA
|11,47
|71.742.807
|% 15,39
|
|IHLGM
|1,02
|55.000.388
|% -8,93
|
|ODAS
|1,45
|54.934.759
|% -9,94
|
|ADESE
|1,33
|49.556.076
|% 0,76
|
|ECILC
|4,67
|151.557.208
|% 17,04
|
|EKGYO
|1,17
|37.894.153
|% -5,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9658
|8,0057
|% 0,33
|
|Frank
|6,6518
|6,6918
|% 0,87
|
|Riyal
|1,6561
|1,6644
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|4,95
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,72
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,70
|16,73
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,00
|
|B. Petrol
|33,92
|33,92
|-1,87
|