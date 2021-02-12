***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
12.02.2021 16:06
***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur.
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul Başkanlığı'nın 12.02.2021 tarih ve BİAŞ-2-622 sayılı yazısı ile Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası
Kurulu'nun II-15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine
istinaden Şirketimizin Kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909348
BIST
17:251.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -7,50
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
17:257,0447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0189
|Açılış
|: 7,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0476
En Düşük
7,0087
17:258,5182
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0193
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,4862
17:25411,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,42
|Açılış
|: 411,05
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
408,76
BIST En Aktif Hisseler17:24
|AVGYO
|5,39
|20.020.436
|% 10,00
|
|DARDL
|34,98
|7.618.644
|% 10,00
|
|KONTR
|94,70
|93.247.967
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,60
|25.728.324
|% 9,99
|
|NIBAS
|34,16
|46.718.019
|% 9,98
|
|EKIZ
|11,79
|777.256
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|971.242
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|137.191.634
|% -9,98
|
|DIRIT
|9,44
|4.852.323
|% -9,92
|
|SERVE
|15,60
|1.461.048
|% -9,77
|
|KOZAL
|141,40
|2.388.395.146
|% 3,44
|
|SASA
|33,40
|1.414.113.392
|% 6,71
|
|GARAN
|9,97
|1.310.309.631
|% 0,30
|
|SISE
|7,69
|759.546.870
|% -0,90
|
|ESEN
|41,18
|752.862.497
|% -2,09
|
|EKGYO
|2,53
|622.773.523
|% -1,17
|
|TSKB
|1,75
|289.046.976
|% -1,13
|
|DOHOL
|3,60
|590.437.786
|% -1,91
|
|GARAN
|9,97
|1.310.309.631
|% 0,30
|
|ODAS
|4,05
|490.989.931
|% -1,94
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0404
|7,0434
|% 0,25
|
|Euro
|8,5128
|8,5181
|% -0,23
|
|Sterlin
|9,6821
|9,7307
|% 0,05
|
|Frank
|7,8432
|7,8904
|% -0,25
|
|Riyal
|1,8708
|1,8802
|% 0,19
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-11,50
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-1,30
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|-29,00
|
|Tam
|2.724
|2.795
|-32,32
|
|Yarım
|1.317
|1.352
|-15,63
|
|Çeyrek
|660
|676
|-7,82
|
|Gümüş.Ons
|27,04
|27,07
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,02
|
|B. Petrol
|61,14
|61,14
|0,00
|
Seans Raporu
17:24
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-
17:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 82 kaybederek (% -0.66 ) 1, 629
-
17:37YATAS
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 17.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 448, 353 adet işlem
-
17:34YKGYO
Yüzde -5.36 oranında düşüşle 6.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 796, 278 adet işlem
-
17:33XU100
Endeks 1, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 51 altında . İşlem hacmi 20, 784.00 milyon TL de
-
17:29AYEN
Yüzde -6.44 oranında düşüşle 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 905, 442 adet işlem