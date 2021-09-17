***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
17.09.2021 14:36
***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, mevcut durum itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964256
BIST
15:341.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,32
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.426
En Düşük
1.415
15:348,5983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0725
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5100
|
8,6180
En Düşük
8,5060
15:3410,1330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0741
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1698
En Düşük
10,0237
15:34486,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,73
|Açılış
|: 486,25
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
488,34
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler15:34
|TEZOL
|18,44
|12.599.296
|% 9,96
|
|GARFA
|10,28
|5.314.116
|% 9,95
|
|UNLU
|5,94
|100.583.250
|% 8,39
|
|KLNMA
|23,84
|1.722.137
|% 7,68
|
|HURGZ
|2,39
|48.694.905
|% 7,17
|
|ISKPL
|7,21
|260.384.286
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,05
|64.317.595
|% -9,48
|
|KTSKR
|66,00
|21.730.651
|% -8,46
|
|BASCM
|9,80
|143.381
|% -6,67
|
|TACTR
|25,48
|250.779
|% -6,67
|
|THYAO
|12,74
|1.150.188.103
|% 2,17
|
|GARAN
|9,50
|798.153.603
|% 0,00
|
|YEOTK
|52,45
|401.098.224
|% 1,25
|
|TUPRS
|109,30
|341.775.553
|% 1,11
|
|YKBNK
|2,48
|330.608.263
|% 0,40
|
|YKBNK
|2,48
|330.608.263
|% 0,40
|
|THYAO
|12,74
|1.150.188.103
|% 2,17
|
|GARAN
|9,50
|798.153.603
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,05
|64.317.595
|% -9,48
|
|KRDMD
|6,82
|300.466.407
|% -0,73
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5944
|8,5983
|% 0,85
|
|Euro
|10,1271
|10,1330
|% 0,74
|
|Sterlin
|11,8328
|11,8922
|% 0,96
|
|Frank
|9,2297
|9,2853
|% 0,88
|
|Riyal
|2,2861
|2,2976
|% 0,90
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|2,04
|
|Altın Gr.
|486
|486
|5,73
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|29,00
|
|Tam
|3.202
|3.283
|27,44
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|13,28
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,63
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,83
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,04
|
|B. Petrol
|75,45
|75,45
|-0,22
|