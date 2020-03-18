***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.03.2020 18:17
***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18.04.2020 tarihinde yapılacak olan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, N17.1 tebliği gereğince Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mahmut ÖZBIYIK, Mehmet ÖZBIYIK, Şaban ALTUNBAĞ , Mahmut ÖZKAN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı) ve Neşe Necmiye TEMİZ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)'nın aday gösterilmelerine, 2019 yılı Olağan Genel Kurul'una teklif edilmesine karar verilmiştir.
2019 yılına ait Olağan Genel Kurul'a teklif edilen Yönetim Kurulu Adayları özgeçmişleri ekte sunulmuştur.
2019 yılına ait Olağan Genel Kurul'a teklif edilen BağımsızYönetim Kurulu Adayları Bağımsızlık Beyanı ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830532
BIST
18:0585.577
En Yüksek
|Değişim
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|| -1.201,08
|Açılış
|: 84.777
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 314,52
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318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|ADANA
|6,82
|11.360.344
|% 10,00
|
|RTALB
|3,63
|1.679.151
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|1.389.183
|% 10,00
|
|ISBTR
|28.891,20
|1.018.305
|% 10,00
|
|AYCES
|5,86
|587.589
|% 9,94
|
|TSPOR
|2,43
|252.183.266
|% -10,00
|
|PINSU
|1,80
|9.286.565
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|29.014
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|132.977
|% -9,98
|
|KLMSN
|12,29
|9.541.700
|% -9,96
|
|THYAO
|7,90
|1.054.692.643
|% -1,00
|
|ASELS
|21,74
|786.809.225
|% -1,09
|
|GARAN
|8,00
|709.657.866
|% -4,65
|
|ISCTR
|5,00
|382.971.709
|% -3,66
|
|YKBNK
|1,98
|314.145.205
|% -3,41
|
|YKBNK
|1,98
|314.145.205
|% -3,41
|
|THYAO
|7,90
|1.054.692.643
|% -1,00
|
|ODAS
|1,20
|148.227.237
|% 1,69
|
|TSPOR
|2,43
|252.183.266
|% -10,00
|
|IHLGM
|0,77
|67.692.710
|% -3,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6130
|7,6512
|% -0,97
|
|Frank
|6,6472
|6,6872
|% 0,27
|
|Riyal
|1,7210
|1,7297
|% 1,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.492
|1.492
|-36,55
|
|Altın Gr.
|311
|311
|-3,53
|
|Cumhuriyet
|2.086
|2.117
|0,00
|
|Tam
|2.078
|2.131
|2,96
|
|Yarım
|1.004
|1.031
|1,43
|
|Çeyrek
|504
|515
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|12,02
|12,05
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|2,51
|2,52
|-0,09
|
|B. Petrol
|26,08
|26,08
|-2,65
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