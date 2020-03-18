***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz çinko oksit geri kazanım tesisi ile ilgili olarak uluslararası piyasalarda emtia fiyatlarındaki sert düşüş, üretilen çinko oksitin satış pazarlarındaki daralma ve daralan demir çelik sektörüne bağlı olarak hammadde teminindeki yetersizlikler sebebiyle tesiste kapasite düşürülmesine karar verilmiştir. Bunun sonucu olarak tesis önümüzdeki günlerde bakıma alınacak yapılacak bakım faaliyetleri sonrasında ise düşük kapasiteyle faaliyetlerine devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830534BIST