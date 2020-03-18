***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.03.2020 18:18
***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz çinko oksit geri kazanım tesisi ile ilgili olarak uluslararası piyasalarda emtia fiyatlarındaki sert düşüş, üretilen çinko oksitin satış pazarlarındaki daralma ve daralan demir çelik sektörüne bağlı olarak hammadde teminindeki yetersizlikler sebebiyle tesiste kapasite düşürülmesine karar verilmiştir. Bunun sonucu olarak tesis önümüzdeki günlerde bakıma alınacak yapılacak bakım faaliyetleri sonrasında ise düşük kapasiteyle faaliyetlerine devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830534
BIST
18:0585.577
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -1.201,08
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
18:056,4810
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,0824
|Açılış
|: 6,4610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4825
En Düşük
6,3873
18:057,0073
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0292
|Açılış
|: 7,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0025
18:05309,88
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -4,65
|Açılış
|: 309,88
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,09
BIST En Aktif Hisseler
|ADANA
|6,82
|11.360.344
|% 10,00
|
|RTALB
|3,63
|1.679.151
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|1.389.183
|% 10,00
|
|ISBTR
|28.891,20
|1.018.305
|% 10,00
|
|AYCES
|5,86
|587.589
|% 9,94
|
|TSPOR
|2,43
|252.183.509
|% -10,00
|
|PINSU
|1,80
|9.286.565
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|29.014
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|132.977
|% -9,98
|
|KLMSN
|12,29
|9.541.700
|% -9,96
|
|THYAO
|7,90
|1.054.692.643
|% -1,00
|
|ASELS
|21,74
|786.809.225
|% -1,09
|
|GARAN
|8,00
|709.657.866
|% -4,65
|
|ISCTR
|5,00
|382.971.844
|% -3,66
|
|YKBNK
|1,98
|314.145.205
|% -3,41
|
|YKBNK
|1,98
|314.145.205
|% -3,41
|
|THYAO
|7,90
|1.054.692.643
|% -1,00
|
|ODAS
|1,20
|148.227.237
|% 1,69
|
|TSPOR
|2,43
|252.183.509
|% -10,00
|
|IHLGM
|0,77
|67.692.710
|% -3,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5387
|7,5765
|% -1,94
|
|Frank
|6,6455
|6,6856
|% 0,24
|
|Riyal
|1,7210
|1,7296
|% 1,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.487
|1.487
|-41,65
|
|Altın Gr.
|311
|311
|-3,64
|
|Cumhuriyet
|2.086
|2.117
|0,00
|
|Tam
|2.078
|2.131
|2,96
|
|Yarım
|1.004
|1.031
|1,43
|
|Çeyrek
|504
|515
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|11,87
|11,91
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|2,49
|2,49
|-0,11
|
|B. Petrol
|25,47
|25,47
|-3,26
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