***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Merkez Fabrikasına 3386 kW ve Serbest Bölge Şubesine 300 kW olmak üzere öz tüketim amaçlı çatı Güneş Enerjisi Santrali (GES) için Kayseri ve Civarı Elektrik A.Ş. ile sözleşme imzalanmış olup sözleşmenin tarihi olan 13.8.2020 den itibaren 2 yıl içerisinde yatırımın tamamlanarak geçici kabulünün yapılması gerekmektedir.Yatırımın tamamının yaklaşık 2,0 milyon ABD doları olacağı hesaplanmakta olup ve yatırım bedelinin tamamı özkaynaklardan karşılanacaktır.Yatırımın, mevcut kapasite ve üretim koşullarında toplam elektrik tüketimimizin en az % 50 ‘sini karşılaması planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869273BIST