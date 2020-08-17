***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.08.2020 09:00
***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Merkez Fabrikasına 3386 kW ve Serbest Bölge Şubesine 300 kW olmak üzere öz tüketim amaçlı çatı Güneş Enerjisi Santrali (GES) için Kayseri ve Civarı Elektrik A.Ş. ile sözleşme imzalanmış olup sözleşmenin tarihi olan 13.8.2020 den itibaren 2 yıl içerisinde yatırımın tamamlanarak geçici kabulünün yapılması gerekmektedir.
Yatırımın tamamının yaklaşık 2,0 milyon ABD doları olacağı hesaplanmakta olup ve yatırım bedelinin tamamı özkaynaklardan karşılanacaktır.
Yatırımın, mevcut kapasite ve üretim koşullarında toplam elektrik tüketimimizin en az % 50 ‘sini karşılaması planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869273
BIST
14:451.087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,72
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.090
En Düşük
1.077
14:457,3962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0391
|Açılış
|: 7,4270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3967
En Düşük
7,3558
14:458,7685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0546
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,7724
En Düşük
8,7054
14:45464,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,14
|Açılış
|: 464,25
|
|Önceki Kapanış
|: 460,11
|
465,03
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler14:45
|HUBVC
|16,94
|65.783.482
|% 10,00
|
|ARMDA
|26,40
|8.171.600
|% 10,00
|
|SUMAS
|18,70
|208.000
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|45.359.321
|% 9,99
|
|FMIZP
|88,20
|1.321.773
|% 9,98
|
|KSTUR
|71,60
|131.030
|% -9,99
|
|SILVR
|4,50
|64.533.520
|% -9,82
|
|MSGYO
|3,40
|1.054.802
|% -9,81
|
|PKENT
|700,00
|1.053.500
|% -9,79
|
|BAYRK
|6,74
|9.788.891
|% -7,29
|
|GARAN
|6,96
|683.654.917
|% 2,65
|
|EKGYO
|1,94
|579.055.104
|% 0,52
|
|RTALB
|51,05
|520.581.604
|% 7,93
|
|KRDMD
|2,79
|485.645.289
|% 2,20
|
|KLGYO
|8,53
|438.095.346
|% 1,79
|
|EKGYO
|1,94
|579.055.104
|% 0,52
|
|KRDMD
|2,79
|485.645.289
|% 2,20
|
|YKBNK
|2,11
|230.447.453
|% 1,93
|
|GARAN
|6,96
|683.654.917
|% 2,65
|
|PETKM
|3,76
|363.515.828
|% 4,16
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3920
|7,3962
|% 0,53
|
|Euro
|8,7634
|8,7685
|% 0,63
|
|Sterlin
|9,6503
|9,6987
|% 0,55
|
|Frank
|8,1088
|8,1576
|% 0,59
|
|Riyal
|1,9661
|1,9759
|% 0,52
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|10,51
|
|Altın Gr.
|464
|464
|4,14
|
|Cumhuriyet
|3.088
|3.135
|-38,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|17,26
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|8,35
|
|Çeyrek
|745
|762
|4,18
|
|Gümüş.Ons
|26,95
|26,98
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,13
|
|B. Petrol
|44,66
|44,66
|-0,14
|
Seans Raporu
14:45
daha fazla
-
14:57ARSAN
Yüzde 5.87 oranında artışla 4.87 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 397, 771 adet işlem
-
14:56TSGYO
Yüzde 8.05 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 130, 580 adet işlem
-
14:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, GARAN, MGROS
-
14:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 28 artarak (% 0.33 ) 999
-
14:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, DIRIT, ARTI, SUMAS